Общий госдолг в мае увеличился до $125,6 млрд — Finance.ua

Общий госдолг в мае увеличился до $125,6 млрд Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Общий госдолг в мае увеличился до $125,6 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 1%, или на 1,28 млрд долларов, до 125,61 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 4 593,47 млрд гривен, или 125,61 млрд долларов, против 4 544,87 млрд гривен, или 124,28 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 4 257,08 млрд гривен (116,41 млрд долларов) против 4 208,3 млрд гривен (115,08 млрд долларов) месяцем ранее.

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При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 75,79 млрд долларов до 76,69 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1436,72 млрд гривен до 1452,75 млрд гривен (в долларовом эквиваленте увеличился с 39,29 млрд долларов до 39,73 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 336,4 млрд гривен, или 9,2 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

в 2022 году общий госдолг увеличился 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов;

в 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов;

в 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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