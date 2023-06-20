Госдолг Украины можно погасить российскими репарациями – советник Зеленского — Finance.ua

Госдолг Украины можно погасить российскими репарациями – советник Зеленского Сегодня 09:11

Госдолг Украины можно погасить российскими репарациями – советник Зеленского

Государственный долг Украины может быть погашен за счет репараций от россии. Об этом в эфире телемарафона заявил внештатный советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Долги мы сможем перекрывать частью того, что отберем у россии. Не мы виноваты — они виноваты в этих долгах, которые мы наделали, и они их должны оплатить потом», — заявил он.

По словам Устенко, сейчас на Западе заморожены российские активы, совокупно в несколько раз превышающие размер украинского госдолга.

«У нашего агрессора арестовано $350 млрд золотовалютных резервов и $150 млрд номенклатуры, то есть полтриллиона долларов. А долгов у нас — в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать», — считает советник.

Устенко отметил, что нынешний госдолг не является для Украины основной проблемой. Советник выразил уверенность, что после войны состоится конференция кредиторов, на которой может быть принято решение о реструктуризации долга и о том, нужно ли его погашать полностью.

УНІАН По материалам:

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