Госдолг Украины можно погасить российскими репарациями – советник Зеленского — Finance.ua
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Госдолг Украины можно погасить российскими репарациями – советник Зеленского

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Госдолг Украины можно погасить российскими репарациями – советник Зеленского
Госдолг Украины можно погасить российскими репарациями – советник Зеленского
Государственный долг Украины может быть погашен за счет репараций от россии. Об этом в эфире телемарафона заявил внештатный советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Долги мы сможем перекрывать частью того, что отберем у россии. Не мы виноваты — они виноваты в этих долгах, которые мы наделали, и они их должны оплатить потом», — заявил он.
По словам Устенко, сейчас на Западе заморожены российские активы, совокупно в несколько раз превышающие размер украинского госдолга.
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«У нашего агрессора арестовано $350 млрд золотовалютных резервов и $150 млрд номенклатуры, то есть полтриллиона долларов. А долгов у нас — в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать», — считает советник.
Устенко отметил, что нынешний госдолг не является для Украины основной проблемой. Советник выразил уверенность, что после войны состоится конференция кредиторов, на которой может быть принято решение о реструктуризации долга и о том, нужно ли его погашать полностью.
По материалам:
УНІАН
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