Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась на 14% во втором квартале 2024 года — Finance.ua

Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась на 14% во втором квартале 2024 года Сегодня 06:21 — Криптовалюта

Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась на 14% во втором квартале 2024 года

Во втором квартале 2024 года в США были одобрены Ethereum ETF и поданы заявки на Solana ETF, однако общая рыночная капитализация криптовалют снизилась на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщает Binance Research.

Что повлияло

По данным аналитиков, это произошло из-за влияния новостей о выплатах Mt. Gox и больших переводов BTC на централизованные биржи.

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Среди 10 основных криптовалют выделились Solana и TON с годовым ростом на 692% и 464% соответственно. Solana показала рост благодаря интересу к мемкоинам и развитию DeFi, а TON — благодаря гиперказуальным играм и кампании The Open League.

Bitcoin сохранил лидерство с приростом доминирования на 1,8%, в то время как Ethereum также увеличило свою долю на 1,7%. Solana превысила 1,1 млрд транзакций в июне, выйдя на первое место среди Layer-1 сетей, а Near снова показал рост благодаря AI-приложениям.

Среди Layer-2 сетей Arbitrum остался лидером по TVL, хотя и потерпел снижение на 14%. Base и Blast продемонстрировали значительный рост TVL благодаря новым инициативам.

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TVL в DeFi остался стабильным, хотя некоторые ведущие протоколы, такие как Lido, испытали снижение на 3,6%. Сфера кредитования показала медленный рост с Aave на уровне +9,3% и Compound на уровне -18,2%.

Несмотря на спад рынка, сектор restaking вырос до более чем $19 млрд, увеличившись на 38% благодаря новым игрокам и запуску EigenLayer.

Объем продаж NFT снизился на 43,9% из-за уменьшения рисков на рынке и менее интереса к airdrop-возможностям. Игровой сектор продолжил рост, где BNB Chain, Ethereum и Polygon составили более 68,5% рынка игр.

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