Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась на 14% во втором квартале 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась на 14% во втором квартале 2024 года

Криптовалюта
12
Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась на 14% во втором квартале 2024 года
Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась на 14% во втором квартале 2024 года
Во втором квартале 2024 года в США были одобрены Ethereum ETF и поданы заявки на Solana ETF, однако общая рыночная капитализация криптовалют снизилась на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.
Об этом сообщает Binance Research.

Что повлияло

По данным аналитиков, это произошло из-за влияния новостей о выплатах Mt. Gox и больших переводов BTC на централизованные биржи.
Читайте также
Среди 10 основных криптовалют выделились Solana и TON с годовым ростом на 692% и 464% соответственно. Solana показала рост благодаря интересу к мемкоинам и развитию DeFi, а TON — благодаря гиперказуальным играм и кампании The Open League.
Bitcoin сохранил лидерство с приростом доминирования на 1,8%, в то время как Ethereum также увеличило свою долю на 1,7%. Solana превысила 1,1 млрд транзакций в июне, выйдя на первое место среди Layer-1 сетей, а Near снова показал рост благодаря AI-приложениям.
Среди Layer-2 сетей Arbitrum остался лидером по TVL, хотя и потерпел снижение на 14%. Base и Blast продемонстрировали значительный рост TVL благодаря новым инициативам.
Читайте также
TVL в DeFi остался стабильным, хотя некоторые ведущие протоколы, такие как Lido, испытали снижение на 3,6%. Сфера кредитования показала медленный рост с Aave на уровне +9,3% и Compound на уровне -18,2%.
Несмотря на спад рынка, сектор restaking вырос до более чем $19 млрд, увеличившись на 38% благодаря новым игрокам и запуску EigenLayer.
Объем продаж NFT снизился на 43,9% из-за уменьшения рисков на рынке и менее интереса к airdrop-возможностям. Игровой сектор продолжил рост, где BNB Chain, Ethereum и Polygon составили более 68,5% рынка игр.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.