Владельцы Bitcoin смогут получить гражданство одной из стран ЕС — Finance.ua

Владельцы Bitcoin смогут получить гражданство одной из стран ЕС Сегодня 03:36 — Криптовалюта

Владельцы Bitcoin смогут получить гражданство одной из стран ЕС

В Португалии был создан новый инвестиционный фонд, позволяющий владельцам Bitcoin получить гражданство Европейского союза. Эта инициатива направлена ​​на привлечение криптовалютных инвесторов.

Пользователи могут получить гражданство, вложив определенную сумму в специализированный фонд Unbound Fund, основанный Алессандро Паломбо. Такое предложение способствует увеличению притока капитала и стимулирует экономическое развитие страны.

Программа гражданства за инвестиции уже преуспевает среди состоятельных людей. Владельцы криптовалюты теперь могут воспользоваться этим для получения европейского паспорта.

Растущая популярность криптовалют в мире побуждает правительства к созданию новых возможностей для инвесторов. В Португалии этот шаг считается стратегически важным для привлечения международных инвестиций.

Фонд позволяет не только получить гражданство, но и предлагает выгодные условия для дальнейших инвестиций в разные отрасли экономики. Эта инициатива является важным шагом в развитии криптовалютного рынка в Европе.

«Я считаю, что пора использовать биткоин как инструмент для свободы передвижения на взаимовыгодной основе с Португалией — страной, которую я выбрал для жизни со своей семьей», — написал Паломбо.

Гендиректор Unbound Fund подчеркнул, что программа получения гражданства через инвестиции в Bitcoin — лучшая как с технической, так и стратегической точки зрения. Он добавил, что его команда уже привлекла клиентов и ведет переговоры о возможностях расширения фонда.

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noworries По материалам:

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