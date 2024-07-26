Для краха Bitcoin все готово, — Питер Шифф
Президент компании Euro Pacific Capital Питер Шифф, неоднократно критиковавший Bitcoin, сделал новое заявление о первой криптовалюте. Он предупредил, что Bitcoin находится на пороге глубокой рецессии.
Эксперт начал с аналитики фондового рынка. Он сообщил, что 24 июля 2024 г. индексы S&P 500 и NASDAQ закрылись на многонедельных минимумах на фоне падения акций Tesla и Alphabet.
Шифф отметил рост японской иены и швейцарского франка. Как правило, это валюты с устойчивым курсом, в которые переводят активы при экономической и политической нестабильности.
«Если ФРС не снизит ставку в ближайшее время, рецессия начнется с затяжного падения фондового рынка», — написал президент Euro Pacific Capital.
Напомним, в июне 2024 года сенаторы США призвали главу ФРС Джерома Пауэлла снизить процентную ставку. Законодатели считают, что усиление политики регулятора чревато рецессией.
Далее Питер Шифф перешел к ценам на золото и серебро, которые также упали примерно на 2% за последние сутки. По мнению эксперта, рынок драгметаллов также готовится к «жесткой посадке».
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