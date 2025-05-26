Образовательные возможности для украинцев в Италии: какие программы поддержки действуют в 2025 году — Finance.ua

Образовательные возможности для украинцев в Италии: какие программы поддержки действуют в 2025 году Сегодня 19:31 — Мир

Образовательные возможности для украинцев в Италии: какие программы поддержки действуют в 2025 году

Италия активно поддерживает иностранных студентов, в частности украинцев, благодаря развитой системе стипендий.

Об этом говорится в статье Finance.ua. Рассказываем подробнее о возможностях для украинских студентов в этой стране.

Основной государственной программой финансовой поддержки является стипендия Borsa di studio, предоставляемая студентам из малообеспеченных семей, если доход на одного члена семьи не превышает 19 тыс. евро в год. Размер этой стипендии может достигать 900 евро в месяц, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку во время обучения в университете.

Кроме государственной стипендии существуют многочисленные университетские программы и гранты от частных фондов, которые также могут покрывать часть расходов на обучение или проживание. Стипендии доступны для студентов всех уровней — бакалавров, магистров, аспирантов, а также для детей-беженцев, нуждающихся в особой поддержке при адаптации к новой образовательной среде.

Важно учитывать, что даже при наличии стипендии студенту придется нести дополнительные расходы. В частности:

место в университетском общежитии стоит около 300 евро в месяц,

питание — примерно 200 евро,

льготный проезд в общественном транспорте — еще 50−60 евро ежемесячно.

Однако, благодаря стипендиальным программам, эти расходы становятся вполне посильными для большинства студентов.

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Особое внимание итальянские университеты и органы власти уделяют детям-беженцам. Для них действуют упрощенные процедуры поступления, дополнительные адаптационные курсы, а также возможность получить материальную помощь для покрытия основных расходов на проживание и обучение. Таким образом Италия создает благоприятные условия для обучения и социализации украинских детей и молодежи.

Подробнее о европейских образовательных программах для украинцев читайте в статье по ссылке.

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