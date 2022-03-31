«Валютный рынок сократился по объемам по сравнению с мирными временами, и сейчас средний оборот составляет от 100 млн долларов до 200 млн долларов в день. До 24 февраля цифры были 500-700 млн долларов, то есть где-то в четыре-пять раз рынок сократился», — сказал Лупин.
По его словам, 75% общего спроса на валюту составляют операции с картами, связанные со снятием валюты беженцами с гривневых карт за рубежом. Остальные 25% спроса на валюту — это клиентский спрос на критические сферы, в частности покупка оружия и топлива.