Оборот валютного рынка сократился в 5 раз — НБУ — Finance.ua
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Оборот валютного рынка сократился в 5 раз — НБУ

Сегодня 16:02Валюта
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Оборот валютного рынка сократился в 5 раз — НБУОборот валютного рынка сократился в 5 раз — НБУ
Оборот на валютном рынке с начала полномасштабного вторжения россии сократился с 500-700 миллионов долларов до 100-200 миллионов долларов.
Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин в ходе круглого стола, организованного Finclub.
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«Валютный рынок сократился по объемам по сравнению с мирными временами, и сейчас средний оборот составляет от 100 млн долларов до 200 млн долларов в день. До 24 февраля цифры были 500-700 млн долларов, то есть где-то в четыре-пять раз рынок сократился», — сказал Лупин.
По его словам, 75% общего спроса на валюту составляют операции с картами, связанные со снятием валюты беженцами с гривневых карт за рубежом. Остальные 25% спроса на валюту — это клиентский спрос на критические сферы, в частности покупка оружия и топлива.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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