НБУ рассказал, в каких странах украинцы уже могут обменять наличную гривну на иностранную валюту — Finance.ua

НБУ рассказали подробнее, где украинцы за границей уже могут обменять наличную гривну на иностранную валюту по приемлемому курсу или положить деньги на банковские счета.
Рекомендации. НБУ рекомендует всем, кто намерен эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривну, а внести ее на свои банковские счета в Украине. Ведь, имея платежную карту, можно рассчитываться безналично и снимать деньги в банкоматах за границей.
Добавим, что Национальный банк не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за рубежом.
Польша. С 25 марта украинцы могут обратиться в отдельные отделения PKO Bank Polski для обмена наличной гривны на польские злотые. Это стало возможным благодаря подписанному соглашению между Национальными банками Польши и Украины, о котором мы уже говорили. Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 тысяч гривен наличными на одного человека.
Принимаются для обмена банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты не будут приниматься для обмена). Для обмена нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или действительный загранпаспорт.
Венгрия. В Венгрии обмен наличной гривны производит OTP Bank. В отделениях этого банка украинские граждане могут обменять гривну на венгерские форинты в пределах лимита 15000 грн на одну транзакцию.
Кроме того, банк предлагает открыть счет в форинтах в специальных отделениях OTP Bank в Венгрии, предоставляющих эту услугу. Эта возможность доступна украинцам в возрасте от 18 лет (от 14 до 18 лет обязательно присутствие родителей или законных опекунов) при наличии действительного паспорта или проездного документа.
Молдова. Для поддержки граждан Украины OTP Bank будет проводить валютные операции с украинской валютой в своих отделениях, расположенных в приграничных регионах Молдовы и некоторых филиалах в Кишиневе. Обменные операции будут осуществляться, в первую очередь, на основании удостоверения лица, выданного органами власти Украины (внутренний или загранпаспорт). Для обеспечения равного доступа к таким валютным операциям банком установлен лимит по обмену гривны — до 3 000 грн на клиента в день.
Румыния. В Румынии обмен украинской гривны на румынские леи проводит Banca Comercială Română. 11 отделений этого банка у границы с Украиной дополнительно подкреплены наличными для помощи украинцам, которые пересекают границу этой страны. Граждане Украины могут обменять гривны на сумму до 1000 румынских лей на одного человека, имея с собой действительный загранпаспорт.
Словакия. В Словакии обменивать гривны на евро начал Tatra banka (дочерний банк группы Raiffeisen). Суточный лимит на одного человека составляет 250 евро. При обмене денег гражданам Украины необходимо предоставить действительный загранпаспорт.
Обмен происходит в Братиславе в головном офисе банка, расположенном в торговом центре Tatracentrum на Hodžovo náměstí (с 9.00 до 15.00).