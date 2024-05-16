Заказ наличной валюты на сайте и в приложении ПУМБ — Finance.ua

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Заказ наличной валюты на сайте и в приложении ПУМБ

Валюта
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Заказ наличной валюты на сайте и в приложении ПУМБ
Срочно нужна наличная валюта и переживаете, что в кассе банка может не быть нужной суммы? ПУМБ побеспокоился, чтобы украинцы всегда имели возможность приобрести необходимое количество наличной валюты. Банк запустил сервис заказа валюты на сайте или в приложении ПУМБ Online. Сервис доступен как существующим, так и новым клиентам банка — заказать валюту может любой желающий (кроме граждан РФ и РБ).
Валюту наличными можно приобрести на сумму кратную 100, выдача осуществляется только крупными купюрами. Ограничение по сумме — от 500 до 9000 USD/EUR.
Заказ валюты на сайте ПУМБ:
  • выбрать «Заказать наличную валюту» и ознакомиться с лимитами и комиссией за услугу
  • указать нужную сумму и валюту для заказа
  • указать нужную сумму и валюту для заказа
  • выбрать отделение и удобную дату для покупки валюты
  • оплатить комиссию и дождаться сообщения от банка о визите в отделение. Оплата услуги возможна картами любого украинского банка.
  • посетить выбранное отделение и приобрести наличную валюту
Заказ валюты в приложении ПУМБ Online:
  • открыть/скачать приложение ПУМБ Online
  • выбрать «Больше» -> «Дополнительные услуги» -> «Заказать наличную валюту».
Находитесь за границей? Напоминаем, что с 1 апреля 2024 года ПУМБ снизил комиссию за снятие собственных средств за границей до 1,5% от суммы снятия.
По материалам:
ПУМБ
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