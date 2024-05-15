Колебания курса: подорожает ли доллар до 40 на этой неделе — Finance.ua

Колебания курса: подорожает ли доллар до 40 на этой неделе Сегодня 13:03 — Валюта

Колебания курса: подорожает ли доллар до 40 на этой неделе

В течение этой недели ожидается увеличение колебания курса доллара, поскольку будет приниматься решение об ослаблении валютных ограничений для бизнеса и состоится уплата налогов.

В период 15−19 мая в Украине курс американской валюты может находиться в коридоре 39,5−40,2 гривны. Такой прогноз дала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Она напомнила, что на прошлой неделе торги на валютном рынке завершались в пределах 39,5−39,6 гривны, поэтому и снизился наличный курс.

Кроме того, стоит ожидать усиления предложения валюты, так как украинский бизнес до 20 мая должен уплатить налоги за I квартал.

В то же время, в эти дни ожидается решение регулятора по ослаблению валютных ограничений для бизнеса, поэтому новые правила будут формировать повышенный спрос на доллар.

В среду, 15 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,55 грн (покупка) и 40,0 (продажа). Наличный курс — 39,94 (покупка) и 40,04 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,67 грн.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.