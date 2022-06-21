Оборот ресторанов составляет 70% от довоенного — Finance.ua

Оборот ресторанов составляет 70% от довоенного

Сегодня 18:36 — Личные финансы

Оборот ресторанов составляет 70% от довоенного, freepik.com

Ресторанный бизнес в Украине работает с оборотом 65-70% по сравнению с показателями до начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает Forbes Украина.

«Если посмотреть на количество работающих отделений Новой почты, Розетки, Эпицентра, то у них работают уже около 85-90% точек. Хотя понятно, что, скорее всего, проседание в объемах продаж весьма существенно. Это, например, видно по ресторанным заведениям, где оборот теперь составляет 65-70% довоенных времен», — сказал Николайчук.

Он добавил, что экономика Украины постепенно восстанавливается, ведь в начале марта не работало около трети предприятий, а на конец мая — всего 14%.

«По Киеву, например, мы видим возобновление деятельности сектора услуг. Если в марте в Киеве работало менее 500 предприятий, то в конце мая их было уже более 3000», — отметил Николайчук.

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