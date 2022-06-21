Оборот ресторанов составляет 70% от довоенного — Finance.ua

Оборот ресторанов составляет 70% от довоенного, freepik.com
Ресторанный бизнес в Украине работает с оборотом 65-70% по сравнению с показателями до начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает Forbes Украина.
«Если посмотреть на количество работающих отделений Новой почты, Розетки, Эпицентра, то у них работают уже около 85-90% точек. Хотя понятно, что, скорее всего, проседание в объемах продаж весьма существенно. Это, например, видно по ресторанным заведениям, где оборот теперь составляет 65-70% довоенных времен», — сказал Николайчук.