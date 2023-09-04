Оборонный комитет Рады поддержал увольнение Резникова — Finance.ua

Оборонный комитет Рады поддержал увольнение Резникова Сегодня 17:30 — Казна и Политика

Оборонный комитет Рады поддержал увольнение Резникова

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз

«Комитет на заседании в понедельник поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. „За“ проголосовали 16 членов комитета (в общей сложности в состав комитета входят 20 народных депутатов. — Ред.) и двое воздержались», — сказала Фриз в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Согласно регламенту Верховной Рады, далее парламент сможет рассмотреть вопрос отставки Резникова на ближайшем пленарном заседании.

В то же время, на своей странице в Фейсбуке парламентарий отметила, что в решении комитета говорится также о рекомендации отчета Резникова (продолжительностью до 10 минут) в Верховной Раде Украины.

«В то же время внесла предложение по отчету минимум до 20 минут. Также убеждена в необходимости полноценного отчета с возможностью задать вопрос министру и получить ответы», — уточнила она.

Фриз выступила категорически против того, чтобы «за аплодисментами и словами благодарности мы прекращали рационально мыслить и анализировать действия Резникова и его команды в должности».

«А это и отказ поддержать при утверждении бюджета на 2022 год увеличение финансирования Вооруженных сил Украины. Закупки со стопроцентной предоплатой фирмам, сорвавшим поставки. Коррупционные закупки, по которым уже ведутся дела; сбой логистического обеспечения; только из-за давления возврата к закупкам на Prozzoro; система питания, которая не соответствует стандартам НАТО, и реформа, которую свернули; промедление с ракетной программой», — добавила нардеп.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны.

Утром 4 сентября министр обороны Алексей Резников подал в парламент заявление об отставке с должности.

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