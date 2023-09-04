День войны стоит Украине $100 миллионов — Резников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День войны стоит Украине $100 миллионов — Резников

Казна и Политика
0
День войны стоит Украине $100 миллионов — Резников
День войны стоит Украине $100 миллионов — Резников
Один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов.
Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Укринформу.
«День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству — военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей до парламента, правительства, Президента, что все делают волонтеры. Это не так», — отметил Резников.
При этом министр обороны уточнил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день — это 3% всего, что «попало на войну».
Читайте также
Он подчеркнул, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, направляемые в государственный бюджет, а оттуда — в том числе на армию.
«Армия сегодня — крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей», — добавил министр обороны.
Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от партнеров около 100 миллиардов долларов помощи — это вооружение и военная техника.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.