День войны стоит Украине $100 миллионов — Резников Сегодня 15:02 — Казна и Политика

День войны стоит Украине $100 миллионов — Резников

Один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Укринформу.

«День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству — военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей до парламента, правительства, Президента, что все делают волонтеры. Это не так», — отметил Резников.

При этом министр обороны уточнил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день — это 3% всего, что «попало на войну».

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Он подчеркнул, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, направляемые в государственный бюджет, а оттуда — в том числе на армию.

«Армия сегодня — крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей», — добавил министр обороны.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от партнеров около 100 миллиардов долларов помощи — это вооружение и военная техника.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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