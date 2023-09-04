Украина с начала вторжения получила от партнеров около $100 миллиардов — Резников
С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от партнеров около 100 миллиардов долларов помощи.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Укринформу.
«Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже около 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения», — отметил руководитель Министерства обороны Украины.
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Он уточнил, что это — вооружение и военная техника.
«Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов. Только от США — более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен», — подчеркнул Резников.
В то же время министр обороны отметил, что подавляющее большинство бюджета МОУ, предусмотренное Государственным бюджетом Украины, тратится на денежное довольствие военных и компенсации.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
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