Украина с начала вторжения получила от партнеров около $100 миллиардов — Резников Сегодня 11:25 — Казна и Политика

Украина с начала вторжения получила от партнеров около $100 миллиардов — Резников

С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от партнеров около 100 миллиардов долларов помощи.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Укринформу

«Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже около 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения», — отметил руководитель Министерства обороны Украины.

Читайте также В Минфине сообщили, сколько Украина получила от международных партнеров в первом квартале 2023 года

Он уточнил, что это — вооружение и военная техника.

«Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов. Только от США — более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны , вы увидите, сколько это триллионов гривен», — подчеркнул Резников.

Читайте также Никто ничего не гарантировал: Минфин о международной помощи Украине на 2024 год

В то же время министр обороны отметил, что подавляющее большинство бюджета МОУ, предусмотренное Государственным бюджетом Украины, тратится на денежное довольствие военных и компенсации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил , что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.