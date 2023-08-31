В Минфине сообщили, сколько Украина получила от международных партнеров в первом квартале 2023 года — Finance.ua
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В Минфине сообщили, сколько Украина получила от международных партнеров в первом квартале 2023 года

Казна и Политика
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В Минфине сообщили, сколько Украина получила от международных партнеров в первом квартале 2023 года
В Минфине сообщили, сколько Украина получила от международных партнеров в первом квартале 2023 года
Международные партнеры направили 4,3 млрд долл. США в рамках Проекта Peace на возмещение приоритетных расходов I квартала 2023 года. 93% средств — гранты от Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Кроме того, Украина получила 15 млн долл. США грантовой помощи от Финляндии и кредит в размере 272 млн долл. США (252,3 млн евро) от Всемирного Банка.
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В целом в I квартале 2023 года осуществлено 171,9 млрд грн (4,7 млрд долл. США) расходов из государственного бюджета, подлежащих возмещению международными партнерами Украины в рамках проекта Peace, в частности:
  • 105,7 млрд грн (61,5%) — расходы социальной сферы, включающие помощь 2 млн внутренне перемещенным лицам (18,6 млрд грн), жилищные субсидии (9,6 млрд грн) для 1,9 млн человек;
  • 25,8 млрд грн (15%) — расходы сферы здравоохранения на оплату труда более полумиллиона медицинских работников;
  • 25 млрд грн (14,5%) — расходы сферы образования, включающие оплату труда полмиллиона учителей средних школ и 135 тыс. работников высшего образования;
  • 8 млрд грн (4,7%) — зарплаты 57 тыс. спасателей ГСЧС.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
«Финансовая поддержка партнеров в рамках Проекта Всемирного банка Peace in Ukraine является важной для реализации социальных и гуманитарных обязательств государства во время войны, когда подавляющая часть собственных поступлений бюджета направляется на нужды сил безопасности и обороны», — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.
Напомним, Соединенные Штаты 29 августа объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов, в который входят боеприпасы, техника, запчасти и обучение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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