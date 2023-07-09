Обновленный рейтинг лучших стран мира: какое место заняла Украина — Finance.ua

Обновленный рейтинг лучших стран мира: какое место заняла Украина Сегодня 10:30 — Мир

Обновленный рейтинг лучших стран мира: какое место заняла Украина

Доктор политнаук Тереза ​​Паола Ставски, работающая в Вюрцбургском университете им. Юлиуса Максимилиана (JMU), провела анализ каждой из 173 стран мира, где главной целью была проверка того, как государство осуществляет возложенные на него функции. В частности, оценивалось качество выполнения задач и полномочий органов силовой и исполнительной власти, а также судебной системы.

По словам Терезы Ставски, государство проявляется во всем, что нас окружает: на улице, в суде, полиции, больнице и школе. Но далеко не во всех странах человек может быстро получить качественное медицинское обследование, без проблем записаться в школу или круглосуточно пользоваться электроэнергией. Поэтому, отталкиваясь от качества предоставляемых услуг в госучреждениях и общего состояния инфраструктуры в городах был сформирован данный рейтинг.

Лучшие страны мира: кто входит в топ рейтинг

Некоторые страны имеют впечатляющие показатели. Так в топ 10 лучших государств мира входят:

1. Сингапур

2. Австралия

3. Дания

4. Нидерланды

5. Эстония

6. Люксембург

7. Норвегия

8. Бельгия

9. Новая Зеландия

10. Германия

Так, лучшей страной в мире по показателям качества функционирования государственных институтов стал Сингапур. Несколько уступают десятке лучших Финляндия, Сейшельские острова, Великобритания, Швеция и Португалия. Интересно, что Соединенные Штаты Америки заняли 23 место в рейтинге лучших государств, и уступили даже Мальте и Уругваю.

Особенности проведенного анализа

Отталкиваясь от опубликованных в отчете данных, форма государственного правления не влияет на показатель качества функционирования государства. Ярким примером, доказывающим это, является то, что Сингапур занял почетное 1 место, а Объединенные Арабские Эмираты — 32 место.

В то же время, согласно комментариям экспертов, демократический политический режим позволяет стране более стремительно и качественно развиваться благодаря тому, что граждане максимально включены в процесс и могут способствовать улучшению состояния государства.

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Какое место занимает Украина

В рейтинге Stlx Украина заняла 129-е место. Важно и то, что она обозначена в рейтинге как страна с дефектным состоянием государственности. Это связано с тем, что с 2014 года в Украине идет война, а потому оценить страну по всем показателям наравне с другими — просто невозможно.

Более того, учитывалась оккупация и внешнее влияние других стран на государство. Так, например, государственность беларуси находится в глубоком дефектном состоянии, хоть она и опережает Украину и занимает 123 место.

Худшие для жизни страны мира

Последние места в рейтинге Stlx занимают страны, где государственные институты полностью разрушены и не работают. В частности, одними из худших стран стали Йемен, Южный Судан, Афганистан и Папуа-Новая Гвинея. Последнее место заняла Ливия, там самая плохая ситуация из всех.

Кроме того, значительные проблемы в функционировании госинститутов имеют Чад, Центральноафриканская Республика, Гаити, Сомали, Сирия и Венесуэла.

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