Обновленный рейтинг лучших стран мира: какое место заняла Украина — Finance.ua

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Обновленный рейтинг лучших стран мира: какое место заняла Украина

Мир
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Обновленный рейтинг лучших стран мира: какое место заняла Украина
Обновленный рейтинг лучших стран мира: какое место заняла Украина
Доктор политнаук Тереза ​​Паола Ставски, работающая в Вюрцбургском университете им. Юлиуса Максимилиана (JMU), провела анализ каждой из 173 стран мира, где главной целью была проверка того, как государство осуществляет возложенные на него функции. В частности, оценивалось качество выполнения задач и полномочий органов силовой и исполнительной власти, а также судебной системы.

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По словам Терезы Ставски, государство проявляется во всем, что нас окружает: на улице, в суде, полиции, больнице и школе. Но далеко не во всех странах человек может быстро получить качественное медицинское обследование, без проблем записаться в школу или круглосуточно пользоваться электроэнергией. Поэтому, отталкиваясь от качества предоставляемых услуг в госучреждениях и общего состояния инфраструктуры в городах был сформирован данный рейтинг.

Лучшие страны мира: кто входит в топ рейтинг

Некоторые страны имеют впечатляющие показатели. Так в топ 10 лучших государств мира входят:
  • 1. Сингапур
  • 2. Австралия
  • 3. Дания
  • 4. Нидерланды
  • 5. Эстония
  • 6. Люксембург
  • 7. Норвегия
  • 8. Бельгия
  • 9. Новая Зеландия
  • 10. Германия
Так, лучшей страной в мире по показателям качества функционирования государственных институтов стал Сингапур. Несколько уступают десятке лучших Финляндия, Сейшельские острова, Великобритания, Швеция и Португалия. Интересно, что Соединенные Штаты Америки заняли 23 место в рейтинге лучших государств, и уступили даже Мальте и Уругваю.

Особенности проведенного анализа

Отталкиваясь от опубликованных в отчете данных, форма государственного правления не влияет на показатель качества функционирования государства. Ярким примером, доказывающим это, является то, что Сингапур занял почетное 1 место, а Объединенные Арабские Эмираты — 32 место.
В то же время, согласно комментариям экспертов, демократический политический режим позволяет стране более стремительно и качественно развиваться благодаря тому, что граждане максимально включены в процесс и могут способствовать улучшению состояния государства.
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Какое место занимает Украина

В рейтинге Stlx Украина заняла 129-е место. Важно и то, что она обозначена в рейтинге как страна с дефектным состоянием государственности. Это связано с тем, что с 2014 года в Украине идет война, а потому оценить страну по всем показателям наравне с другими — просто невозможно.
Более того, учитывалась оккупация и внешнее влияние других стран на государство. Так, например, государственность беларуси находится в глубоком дефектном состоянии, хоть она и опережает Украину и занимает 123 место.

Худшие для жизни страны мира

Последние места в рейтинге Stlx занимают страны, где государственные институты полностью разрушены и не работают. В частности, одними из худших стран стали Йемен, Южный Судан, Афганистан и Папуа-Новая Гвинея. Последнее место заняла Ливия, там самая плохая ситуация из всех.
Кроме того, значительные проблемы в функционировании госинститутов имеют Чад, Центральноафриканская Республика, Гаити, Сомали, Сирия и Венесуэла.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
visitukraine.today
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