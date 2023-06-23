Рейтинг наиболее и наименее комфортных городов для жизни — Finance.ua

Рейтинг наиболее и наименее комфортных городов для жизни Сегодня 20:00

Рейтинг наиболее и наименее комфортных городов для жизни

Вена сохранила свою позицию на вершине, опередив Копенгаген, в то время как австралийские города Мельбурн и Сидней поднялись в рейтинге на третье и четвертое места.

Города Азиатско-Тихоокеанского региона получили одни из самых больших достижений, на них приходится восемь из десяти лидеров в рейтинге, когда экономика оправилась от пандемии.

Города Западной Европы сползли вниз в рейтинге на фоне роста забастовок рабочих и гражданских беспорядков. Однако на область до сих пор приходится четыре из первой десятки.

Киев занял 165 место из 173 в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов мира. Соседние места заняли Дуала, самый большой город Камеруна, (164) и Хараре, столица Зимбабве, (166).

Об этом говорится в отчете Global Liveability Index 2023, разрабатываемом Economist Intelligence Unit (EIU).

В прошлом году украинской столицы в списке не было из-за российского вторжения в Украину. С 2021 года Киев потерял 5,9 пунктов в рейтинге из-за ущерба, нанесенного стабильности, инфраструктуре и общему комфорту жизни российскими атаками.

Таким образом, город оказался в десятке худших городов мира по пригодности для жизни, наряду с Дуала (Камерун), Хараре (Зимбабве), Дака (Бангладеш) и Порт Морсби (Папуа Новая Гвинея) и Дамаском (Сирия).

Москва же занимает 96 место, как и в прошлом году.

Звание самого комфортного города

Первое место второй раз подряд получил Вена (Австрия). Город лидирует благодаря сочетанию стабильности, развитой инфраструктуре, качественному образованию и здравоохранению, а также большому количеству культурных мероприятий и развлечений.

Города Азиатско-Тихоокеанского региона достигли одних из самых больших успехов в 2023 году — на них приходится восемь из десяти лидеров рейтинга благодаря сдвигу к нормальной жизни после пандемии. К примеру, Веллингтон (Новая Зеландия) поднялся на 35 позиций до 23-го места, Окленд (Новая Зеландия) — на 25, а Ханой (Вьетнам) поднялся на 20 позиций.

Тем временем продолжает улучшаться уровень жизни на Ближнем Востоке. Европейские города преимущественно вошли в десятку наиболее потерявших позиции в рейтинге.

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