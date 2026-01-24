Обновленная Honda Fit 2026 дебютировала в Китае (фото) Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Представлена новая Honda Fit 2026, Фото: Honda

Представлена ​​новая Honda Fit 2026. Автомобиль прошел модернизацию и дебютировал в Китае, ведь это одна из стран, где выпускают модель. На европейском рынке (и в Украине, в частности) она известна как Honda Jazz.

Подробности новинки раскрыли на сайте Honda.

Дизайн Honda Fit 2026 претерпел кардинальные изменения. Обновленная модель получила переднюю часть в нетипичном для марки стиле — с тонкой решеткой радиатора, двухуровневыми фарами и массивным бампером. Это несколько увеличило размеры авто — длина выросла до 4169 мм.

Honda Fit дебютировала в бензиновой версии, Фото: Honda

Салон Honda Fit 2026 изменился значительно меньше — там лишь установили увеличенный 10,1-дюймовый тачскрин. «Фишкой» авто является технология Magic Seats — задние кресла, в которых поднимаются подушки.

Новая Honda Fit дебютировала с 1,5-литровым бензиновым двигателем, который стал более мощным — развивает 124 л. с. В паре с ним работает вариатор. Как известно, Honda Jazz также предлагают в 121-сильном гибридном варианте e: HEV.

В салоне установили больший тачскрин, Фото: Honda

Цена Honda Fit 2026 в Китае стартует с 66 800 юаней ($9600). Пока не известно, появится ли в таком виде модель на других рынках.

