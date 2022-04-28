Обновлен список оккупированных территорий: украинцы из каких громад получат деньги — Finance.ua

Обновлен список оккупированных территорий: украинцы из каких громад получат деньги

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Обновлен список оккупированных территорий: украинцы из каких громад получат деньги

В четверг, 28 апреля, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновили перечень громад в зонах боевых действий, на временно оккупированных территориях и громад, которые попали во враждебное окружение.

Обновленный список был опубликован на официальном сайте профильного министерства. Именно на основании этого перечня с 1 мая 2022 вынужденные переселенцы смогут получить предусмотренные государством выплаты.

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Перечень был сформирован по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

В настоящее время военные рф так или иначе угрожают безопасности и жизни жителей восьми областей.

В Днепропетровской области в оккупацию попали две громады Криворожского района. Громады Донецкой и Луганской областей находятся в этом списке в полном составе. Это означает, что с 1 мая все внутриперемещенные лица, зарегистрированные на территории общин этих областей, получат денежную помощь от государства.

В Херсонской области оккупировано 49 территориальных громад.

В Николаеве в затруднительном положении из-за армии россии находятся четыре территориальные громады.

Также на денежную помощь от государства могут претендовать жители 51 громады в Харьковской области и 49 громад в Запорожской.

В Одесской области оккупанты окружили 1 территориальную громаду.

Справка Finance.ua:

такие переселенцы могут получить выплаты в размере 2 тыс. грн в месяц. Кроме того, деньги будут платить и детям. За каждого ребенка, переехавшего в безопасное место, государство будет платить родителям 3 тыс. грн. Такую же сумму могут получить и лица с инвалидностью.

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