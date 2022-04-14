На выплаты помощи ВПЛ направили почти 578 миллионов гривен — Finance.ua
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На выплаты помощи ВПЛ направили почти 578 миллионов гривен

Сегодня 15:17Личные финансы
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На выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам направлено почти 578 миллионов гривен
Об этом сообщила Марина Лазебная, министр социальной политики Украины.
Ранее Минсоцполитики приступило к финансированию помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.
В начале апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило Ощадбанку первые 577,8 миллиона гривен. За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц. Ощадбанк перечислит средства на счета людей в украинских банках, которые получатели пособия указали в заявлениях на выплаты.
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До конца апреля предусмотрено перечисление еще двух траншей средств на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных продолжается, а также того, что Правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми пособие на проживание заявителям будет выплачиваться начиная с марта.
На выплаты помощи ВПЛ направили почти 578 миллионов гривен
Напоминаем, что в соответствии с решением Правительства пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутренне перемещенное лицо в следующих размерах:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
  • для других лиц — 2 000 гривен.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Finance.ua
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