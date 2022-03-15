Кабмин упростил механизм получения справки ВПЛ — Finance.ua

Кабмин упростил механизм получения справки ВПЛ

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Кабмин упростил механизм получения справки ВПЛ, molbuk.ua

Правительство расширило возможности для людей получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Правительственный портал.

«По существу, мы сделали два основных изменения. Первое — зафиксировали в нормативном поле, что люди, которые сейчас меняют место жительства в связи с военными действиями, являются внутренне перемещенными лицами», — заявила Лазебная.

Это касается людей, которые после введения военного положения 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определен Правительством.

«Во-вторых, мы предоставили дополнительные каналы для обращения за справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу общины, в ЦПАУ, а затем просто подать заявление через Портал Дія. Таким образом, мы сможем быстро собрать информацию о внутренне перемещенных лицах в одном месте, увидеть их „социальный портрет“ и понять потребности для того, чтобы предложить качественные и адресные механизмы поддержки», — объяснила министр.

В период действия военного положения внутренне перемещенное лицо для получения справки может обратиться в территориальную общину или ЦПАУ.

Уполномоченное лицо территориальной общины/ЦПАУ после регистрации заявления формирует электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

В дальнейшем также предусмотрена возможность подавать обращение о включении информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через Портал Дія.

В настоящее время ведется доработка информационных систем для реализации этих механизмов.

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