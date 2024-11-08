Обменяйте крипту по лучшему курсу: удобный сервис уже на Finance.ua
Finance.ua запустил услугу «Обмен криптовалют».
Сейчас на нашем сайте в разделе Криптовалюта можно не только следить за курсом монет, но производить обмен.
Всё очень просто. Не выходя из странички, вы сможете проверить курс обмена между валютами в различных криптообменниках. Затем выбрать криптообменник по выгодному для вас курсу, перейти по ссылке и произвести онлайн обмен.
На нашем сайте представлены только надежные сервисы, обеспечивающие безопасность обмена, а сам процесс пройдет быстро и без задержек.
Напомним, 6 ноября криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9%, обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.
Как свидетельствуют данные отчета Chainalysis, Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему стоимости полученных криптоактивов с показателем более $100 млрд. Согласно отчету, Восточная Европа является четвертым по величине крипторынком в мире. Доля этого региона составляет 11%.
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