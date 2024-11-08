Обменяйте крипту по лучшему курсу: удобный сервис уже на Finance.ua Сегодня 10:15 — Криптовалюта

Обменяйте крипту по лучшему курсу: удобный сервис уже на Finance.ua

Finance.ua запустил услугу «Обмен криптовалют».

Сейчас на нашем сайте в разделе Криптовалюта можно не только следить за курсом монет, но производить обмен.

Всё очень просто. Не выходя из странички, вы сможете проверить курс обмена между валютами в различных криптообменниках. Затем выбрать криптообменник по выгодному для вас курсу, перейти по ссылке и произвести онлайн обмен.

На нашем сайте представлены только надежные сервисы, обеспечивающие безопасность обмена, а сам процесс пройдет быстро и без задержек.

Напомним, 6 ноября криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9%, обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.

Как свидетельствуют данные отчета Chainalysis, Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему стоимости полученных криптоактивов с показателем более $100 млрд. Согласно отчету, Восточная Европа является четвертым по величине крипторынком в мире. Доля этого региона составляет 11%.

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