Обменять наличные гривны на местную валюту можно еще в одной стране — Finance.ua
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Обменять наличные гривны на местную валюту можно еще в одной стране

Сегодня 09:14Личные финансы
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Обменять наличные гривны на местную валюту можно еще в одной странеОбменять наличные гривны на местную валюту можно еще в одной стране
Национальный банк подписал соглашение центральным банком Швеции (Riksbank). Договор открывает для украинцев возможность обмена наличной гривны на местную валюту.
Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на странице Facebook.
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По его данным, обмен гривны на шведскую крону будет осуществлять самая крупная биржевая компания в Швеции Forex.
Условия программы обмена аналогичны соглашениям с другими европейскими центробанками:
  • воспользоваться обменом могут украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Швеции;
  • один человек может обменять до 10 000 грн.
Обменный курс будет обновляться по понедельникам и публиковаться на сайте Банка Швеции, добавил Шевченко.

Справка Finance.ua:

  • в Бельгии с 1 июня украинские беженцы могут обменивать гривны на евро в местных банках;
  • Также украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Италии, могут обменять до 10 000 грн на евро в филиалах центробанка Италии и отделениях ключевых коммерческих банков.

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам: РБК-Україна
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