Обменники заплатили уже 577 млн ​​грн налогов с начала года — Finance.ua

Обменники заплатили уже 577 млн ​​грн налогов с начала года Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Обменники заплатили уже 577 млн ​​грн налогов с начала года

За три квартала 2024 года пункты обмена иностранных валют задекларировали авансовые взносы на сумму 577,2 млн грн. По результатам декларирования за соответствующий период 2023 года эта сумма составляла 212,7 млн грн, то есть на 63% больше.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

В течение 2024 года уже уплачено в бюджет 655,5 млн грн авансовых взносов по налога на прибыль (охватывает оплату декларирования 4 кв. 2023 г., которая приходится на 2024 год).

По состоянию на 1 ноября в Реестр пунктов обмена включено 3 740 обменников по 57 юридическим лицам.

Напомним, в 2023 году в бюджеты разных уровней поступило 383,7 млн ​​грн платежей от пунктов обмена валют. По состоянию на 1 февраля 2024 г. в Реестре пунктов обмена валют числился 3851 обменник.

Какие налоги платят обменники

В 2022 году Верховная Рада приняла закон, которым ввела обязанность по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый пункт обмена валют. Изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Взнос должен вноситься ежемесячно небанковским финансовым учреждением (финкомпанией) за каждое структурное подразделение в размере 3 минимальных зарплат, установленных на 1 января календарного года.

В регуляторе отмечали, что обменные пункты, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, поскольку поступления от их деятельности слишком малы по сравнению с доходами.

Также 29 июля 2022 г. Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

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