Облгазы «Нафтогаза» выплатят государству дивиденды на 227 миллионов — Finance.ua

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Облгазы «Нафтогаза» выплатят государству дивиденды на 227 миллионов

Казна и Политика
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Облгазы «Нафтогаза» выплатят государству дивиденды на 227 миллионов
Облгазы «Нафтогаза» выплатят государству дивиденды на 227 миллионов
Государство начало получать деньги от компании «Черноморнафтогаз», которая взяла в управление 26 операторов газораспределительных систем, связанных с Дмитрием Фирташем.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«Выплата дивидендов в пользу бюджета и других акционеров будет производиться в соответствии с решениями общего собрания акционеров, которые проведены на этих предприятиях по инициативе управляющего», — говорится в сообщении.
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По словам компании, 25 января первый транш перечислен Национальному депозитарию на 55,5 млн грн, 33,8 млн грн из которых поступят АРМА.
Общий размер дивидендов в пользу госбюджета — 226,7 млн ​​грн, его выплатят несколькими траншами в течение первого полугодия текущего года.
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Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг своей цели инвестировать €3 млрд в реальный сектор экономики Украины в течение 2022−2023 годов с целью ограничения негативного влияния войны, развязанной россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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