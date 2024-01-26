Облгазы «Нафтогаза» выплатят государству дивиденды на 227 миллионов — Finance.ua

Облгазы «Нафтогаза» выплатят государству дивиденды на 227 миллионов Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Облгазы «Нафтогаза» выплатят государству дивиденды на 227 миллионов

Государство начало получать деньги от компании «Черноморнафтогаз», которая взяла в управление 26 операторов газораспределительных систем, связанных с Дмитрием Фирташем.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Выплата дивидендов в пользу бюджета и других акционеров будет производиться в соответствии с решениями общего собрания акционеров, которые проведены на этих предприятиях по инициативе управляющего», — говорится в сообщении.

По словам компании, 25 января первый транш перечислен Национальному депозитарию на 55,5 млн грн, 33,8 млн грн из которых поступят АРМА.

Общий размер дивидендов в пользу госбюджета — 226,7 млн ​​грн, его выплатят несколькими траншами в течение первого полугодия текущего года.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг своей цели инвестировать €3 млрд в реальный сектор экономики Украины в течение 2022−2023 годов с целью ограничения негативного влияния войны, развязанной россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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