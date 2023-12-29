«Деолигархизация» облгазов. «Нафтогаз» полностью завершил интеграцию — Finance.ua

«Деолигархизация» облгазов. «Нафтогаз» полностью завершил интеграцию Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

«Деолигархизация» облгазов. «Нафтогаз» полностью завершил интеграцию

В 2023 году НАК «Нафтогаз Украины» полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно возросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блэкаутов газоснабжение должно быть бесперебойным. Спасибо всем, кто работает для обеспечения наших городов и сел газом», — отметил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

По его словам, операционный контроль над региональными предприятиями позволил государству не только обеспечить бесперебойное газоснабжение, но и положить конец разнообразным схемам, по которым государственный бюджет недополучал миллиарды гривен.

Председатель правления группы также отметил, что, по предварительным расчетам, в следующем году отчисления в государственный бюджет операторами ГРС составят более 5 млрд гривен.

«Это не только сохранение 50 тысяч рабочих мест и миллиардов отчислений, которые будут наполнять государственную казну. Это и возможность качественного контроля обеспечения газоснабжением, и новый удобный сервис для почти 10 миллионов абонентов в виде одной понятной платежки», — подытожил Чернышев.

Инфографика: Нафтогаз

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