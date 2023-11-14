«Нафтогаз» за 10 мес. уплатил 75,4 млрд грн налогов — Finance.ua

«Нафтогаз» за 10 мес. уплатил 75,4 млрд грн налогов Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Группа «Нафтогаз» за январь-октябрь 2023 года уплатила в государственный и местные бюджеты 75,4 млрд грн налогов.

Как сообщила пресс-служба группы, в государственный бюджет поступило 69,8 млрд грн, что составляет 11,5% контролируемых ГНС Украины платежей, еще почти 6 млрд грн поступило в местные бюджеты.

«Наша работа — это не только энергетическая устойчивость страны, это и экономическая устойчивость. В октябре наши предприятия отчислили в госбюджет 4,7 млрд грн. Мы постоянно работаем над увеличением своей прибыли, что со своей стороны влияет на рост отчислений в бюджет страны», — прокомментировал глава группы Алексей Чернышев, слова которого приведены в релизе.

Как сообщалось, группа «Нафтогаз» в 2022 году перечислила в бюджеты почти 100 млрд грн, в 2021 году — 116 млрд грн.

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