Обещают еще 20 лет эксплуатации: в Киеве ремонтируют мост Метро Сегодня 09:15

Обещают еще 20 лет эксплуатации: в Киеве ремонтируют мост Метро, Фото: kyivcity.gov.ua

На мосту метро выполняют уникальный этап ремонта — устанавливают поддерживающие арочные конструкции.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на УК «Киевавтодор».

«Под мостом Метро приступили к установке поддерживающих арочных конструкций в их проектное положение — это ключевой этап противоаварийных работ. Такой процесс в истории киевского мостостроения на сегодняшний день уникальный. Ведь сооружение, построенное еще в 1965 году, имеет редкую арочную конструкцию с предварительно напряженным армированием, аналогов которой в настоящее время в мире нет», — сказано в сообщении.

Противоаварийные мероприятия — важный шаг к восстановлению уникального инженерного сооружения, которое служит киевлянам уже более полувека. Начали эти мероприятия в августе 2024 года. До сегодняшнего дня длился этап по погружению 160 свай в русло Днепра на глубину около 30 метров. Они будут служить основой металлических арок. На специальном пирсе производилась сборка арочных конструкций, которые сейчас заводят под мост.

Эти конструкции существенно усилят сооружение, сохранят уникальный вид моста и позволят безопасно эксплуатировать его по меньшей мере на 20 лет. После противоаварийных мер приступят к реставрационным работам с приспособлением.

Все работы выполняются без перекрытия движения автомобилей и поездов метро. Судоходство под мостом также сохранено.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.