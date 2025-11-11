0 800 307 555
Фонд гарантирования ищет инвестора для неплатежеспособного РВС Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытый конкурс для выведения с рынка неплатежеспособного АО «РВС Банк». Предусмотрены несколько возможных способов реализации этого процесса.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Возможные способы выведения банка с рынка

Фонд рассматривает следующие варианты:
  • ликвидация банка с продажей всех или части его активов и обязательств принимающему банку;
  • передача активов и обязательств другому банку с последующим отзывом лицензии и ликвидацией РВС Банка;
  • создание переходного банка с передачей ему активов и обязательств и последующей продажей инвестору;
  • продажа самого неплатежеспособного банка инвестору.

Условия участия в конкурсе

К участию допускаются банки и квалифицированные лица, внесенные Национальным банком Украины в соответствующий перечень. Также участие могут принять компании, планирующие пройти предварительную квалификацию в НБУ.
Для участия необходимо подать в Фонд определенный перечень документов до 21 ноября 2025 года включительно.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Акционерного общества РВС Банк к категории неплатежеспособных. Доля учреждения на рынке составила всего 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2025 года. Поэтому это решение не отразится на стабильности банковского сектора.
Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка. Сумма средств, которая может быть возмещена Фондом, составляет 299,9 млн грн.
