Объявлен рейтинг криптовалютной грамотности — Украина среди лидеров Сегодня 18:21 — Финтех и Карты

Объявлен рейтинг криптовалютной грамотности — Украина среди лидеров

Исследователи аналитической компании Chainalysis опубликовали обновленный рейтинг мировой криптовалютной грамотности — Украина оказалась на третьем месте. Топ-20 самых осведомленных в криптовалютах стран опубликовали на официальной странице Chainalysis в Twitter.

Как сообщили исследователи, при составлении рейтинга Chainalysis учитывали стоимость криптовалют, проходящих через централизованные биржи, объем P2P-торговли и объем транзакций, проведенных через DeFi-протоколы.

В список лидеров вошли:

Вьетнам Филиппины Украина Индия США Пакистан Бразилия Таиланд россия Китай Нигерия Турция Аргентина Марокко Колумбия Непал Великобритания Эквадор Кения Индонезия

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Вьетнам возглавляет рейтинг второй год подряд: 21% населения страны владеет цифровыми активами. Наибольший прорыв за год произошел на Филиппинах, стране удалось подняться с 15 на 2 место.

Что касается Украины, то с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года в нашем государстве наблюдается постоянный рост количества криптовалютных переводов. Скорее всего, это связано с благотворительными вкладами в поддержку ВСУ и восстановление поврежденной или уничтоженной критической инфраструктуры. Страна-террорист использует криптовалютные транзакции значительно реже. Предполагаем, что это из-за санкций , наложенных Евросоюзом.

noworries По материалам:

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