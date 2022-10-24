Объявлен рейтинг криптовалютной грамотности — Украина среди лидеров
Исследователи аналитической компании Chainalysis опубликовали обновленный рейтинг мировой криптовалютной грамотности — Украина оказалась на третьем месте. Топ-20 самых осведомленных в криптовалютах стран опубликовали на официальной странице Chainalysis в Twitter.
Как сообщили исследователи, при составлении рейтинга Chainalysis учитывали стоимость криптовалют, проходящих через централизованные биржи, объем P2P-торговли и объем транзакций, проведенных через DeFi-протоколы.
В список лидеров вошли:
- Вьетнам
- Филиппины
- Украина
- Индия
- США
- Пакистан
- Бразилия
- Таиланд
- россия
- Китай
- Нигерия
- Турция
- Аргентина
- Марокко
- Колумбия
- Непал
- Великобритания
- Эквадор
- Кения
- Индонезия
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Вьетнам возглавляет рейтинг второй год подряд: 21% населения страны владеет цифровыми активами. Наибольший прорыв за год произошел на Филиппинах, стране удалось подняться с 15 на 2 место.
Что касается Украины, то с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года в нашем государстве наблюдается постоянный рост количества криптовалютных переводов. Скорее всего, это связано с благотворительными вкладами в поддержку ВСУ и восстановление поврежденной или уничтоженной критической инфраструктуры. Страна-террорист использует криптовалютные транзакции значительно реже. Предполагаем, что это из-за санкций, наложенных Евросоюзом.
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