Объявлен рейтинг криптовалютной грамотности — Украина среди лидеров — Finance.ua
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Объявлен рейтинг криптовалютной грамотности — Украина среди лидеров

Финтех и Карты
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Объявлен рейтинг криптовалютной грамотности — Украина среди лидеров
Объявлен рейтинг криптовалютной грамотности — Украина среди лидеров
Исследователи аналитической компании Chainalysis опубликовали обновленный рейтинг мировой криптовалютной грамотности — Украина оказалась на третьем месте. Топ-20 самых осведомленных в криптовалютах стран опубликовали на официальной странице Chainalysis в Twitter.
Как сообщили исследователи, при составлении рейтинга Chainalysis учитывали стоимость криптовалют, проходящих через централизованные биржи, объем P2P-торговли и объем транзакций, проведенных через DeFi-протоколы.
В список лидеров вошли:
  1. Вьетнам
  2. Филиппины
  3. Украина
  4. Индия
  5. США
  6. Пакистан
  7. Бразилия
  8. Таиланд
  9. россия
  10. Китай
  11. Нигерия
  12. Турция
  13. Аргентина
  14. Марокко
  15. Колумбия
  16. Непал
  17. Великобритания
  18. Эквадор
  19. Кения
  20. Индонезия
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Вьетнам возглавляет рейтинг второй год подряд: 21% населения страны владеет цифровыми активами. Наибольший прорыв за год произошел на Филиппинах, стране удалось подняться с 15 на 2 место.
Что касается Украины, то с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года в нашем государстве наблюдается постоянный рост количества криптовалютных переводов. Скорее всего, это связано с благотворительными вкладами в поддержку ВСУ и восстановление поврежденной или уничтоженной критической инфраструктуры. Страна-террорист использует криптовалютные транзакции значительно реже. Предполагаем, что это из-за санкций, наложенных Евросоюзом.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее

По материалам:
noworries
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