Объемы строительства жилья достигли «доковидных» показателей: где строят больше всего 04.04.2026, 10:14

Темпы строительства жилья достигли "доковидных" времен

По данным Госстата, в 2025 году в Украине было введено в эксплуатацию 117,6 тыс. объектов жилья. Это лишь незначительно меньше, чем в 2024 году, и фактически отвечает «доказательным» показателям. В то же время в прошлом году усилился тренд на «приватность» среди украинцев — рост спроса на частные дома вместо квартир в многоэтажках.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Рынок возвращается к привычной структуре

Как отмечают аналитики, объем введенного в прошлом году жилья оказался на 0,7% меньше, чем в 2024 году, и на 22,5% ниже, чем в «пиковом» 2021 году.

Однако показатели уже практически соответствуют уровню 2019−2020 годов, то есть периоду до пандемии.

2019 год: 125 тыс. 986 квартир

2020 год: 96 тыс. 504 квартиры

2021 год: 151 тыс. 720 квартир

2022 год: 92 тыс. 593 квартиры

2023 год: 89 тыс. 255 квартир

2024 год: 118 тыс. 452 квартиры

2025 год: 117 тыс. 578 квартир

Кроме того, структура рынка возвращается к традиционной, когда 70% новых квартир обеспечивают многоквартирные дома, а 30% - частные. Если в 2021 году доминировали многоэтажки, то в 2025 году доля индивидуального жилья выросла до 31,5% (37,1 тыс. объектов).

Эксперты объясняют эту тенденцию стремлением украинцев к большей автономности. Это заставляет девелоперов менять подходы — они активнее инвестируют в коттеджные городки и таунхаусы, которые становятся альтернативой классическим городским квартирам.

Где строили больше всего

Лидером по количеству введенных в эксплуатацию квартир остается Киев (около 18 тыс. квартир), за ним — Киевская (13,1 тыс.) и Одесская (11,3 тыс.) области.

В то же время, в сегменте частного жилья первенство удерживает Киевщина (9,5 тыс. домов), а также высокие показатели демонстрируют Львовская (3,6 тыс.) и Волынская (2,6 тыс.) области.

Напомним, для рынка недвижимости Украины последние четыре года стали периодом величайшей турбулентности в истории. Особенно это касается крупных прифронтовых городов — Днепра, Харькова, Запорожья и Херсона.

