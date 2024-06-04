Объемы частных денежных переводов продолжают сокращаться — Finance.ua

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Объемы частных денежных переводов продолжают сокращаться

Личные финансы
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Объемы частных денежных переводов продолжают сокращаться
Объемы частных денежных переводов продолжают сокращаться, unsplash.com
Объемы частных денежных переводов в апреле уменьшились на 5,7% и составили 0,9 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении Национального банка.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за рубежа, сократилась на 15.5%, в то же время другие частные переводы, поступившие через официальные каналы, выросли на 12.0%.

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В целом по официальным каналам направлено на 2.3% переводов меньше, чем в апреле прошлого года, со своей стороны поток через неформальные каналы уменьшился на 9.2% по сравнению с апрелем прошлого года.
Всего за январь — апрель 2024 года объемы денежных переводов уменьшились на 8.0%: чистая оплата труда сократилась на 18.7%, в то же время частные трансферты выросли на 17.0%.

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Напомним, ранее сообщалось, что объемы частных денежных переводов уменьшились на 16.5% и составили 0.9 млрд долларов.
Всего в 2023 году в Украине со всего мира было перечислено около $11,6 млрд.

Справка Finance.ua:

  • объемы частных денежных переводов в 2023 году уменьшились на 7,8% по сравнению с 2022 годом и составили 11,6 млрд долларов;
  • в 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом;
  • в 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.
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По материалам:
Українські Новини
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