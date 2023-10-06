Объем операций с криптокартами Visa составил $3 млрд с 2021 года — Finance.ua
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Объем операций с криптокартами Visa составил $3 млрд с 2021 года

Криптовалюта
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Объем операций с криптокартами Visa составил $3 млрд с 2021 года
Объем операций с криптокартами Visa составил $3 млрд с 2021 года
Руководитель платежной компании Visa Акшай Чопра заявил, что объем сделок с криптовалютными картами составил более $3 млрд с 2021 года.
Об этом он сообщил в комментарии Cointelegraph.
По его словам, рост объема платежей обусловлен партнерством Visa с 75 крупнейшими криптовалютными биржами, получившими разрешение на выпуск карт. Чопра заявил, что эта интеграция играет решающую роль в распространении цифровых активов.
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Руководитель Visa добавил, что в настоящее время существует около 80 млн мерчантов, обслуживающих клиентов, использующих криптовалюты.
«Расчеты между финансовыми учреждениями остаются еще одной сферой, в которой могут появиться инновационные решения на основе блокчейна. Платежные системы все еще имеют ограничения, в частности, не могут быть полностью функциональными 24 часа в сутки», — сказал Чопра.
Представитель Visa также заявил, что регулирование является препятствием для того, чтобы финансовые институты смогли освоить технологию блокчейна и платежи на основе криптовалют.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
incrypted
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