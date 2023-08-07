Объем финансирования ТЭС и ТЭЦ по программе «5−7−9%» предполагается на уровне 7,6 млрд грн — первый заместитель главы Минэнерго Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Объем финансирования ТЭС и ТЭЦ по программе «5−7−9%» предполагается на уровне 7,6 млрд грн — первый заместитель главы Минэнерго

Объем финансирования по правительственной программе «5−7-9%», предусмотренный на восстановление поврежденных российскими ударами ТЭС и ТЭЦ, составляет 7,6 млрд грн.

Об этом сообщил первый замминистра энергетики Юрий Власенко.

«Предполагается сумма средств в 7,6 млрд грн на финансирование разрушенной генерации», — сказал Власенко во время заседания энергокомитета Верховной Рады.

Он не уточнил объем мощности, подпадающей под действие программы, но подчеркнул, что такие кредиты будут выдаваться исключительно на восстановление разрушенных обстрелами рф блоков, а не на плановые ремонты. По его словам, период предоставления кредитов зависит от мощности, на восстановление которой они берутся.

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Власенко также добавил, что состоится дополнительное совещание под председательством вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, на котором будут приниматься решения по усовершенствованию механизма действия программы «5−7-9%» именно для ТЭС и ТЭЦ.

«Возникла необходимость внесения изменений. Мы свои предложения дали, будет согласительное совещание, будут внесены изменения, которые, на наш взгляд, ТЭС и ТЭЦ дадут возможность получить соответствующие кредиты», — сказал Власенко.

Как сообщалось, в мае после посещения премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Харьковской области, во время которых он ознакомился с последствиями разрушений Харьковской ТЭЦ, правительство расширило действие программы льготного кредитования «5−7-9%» на возобновление поврежденных из-за боевых действий ТЭЦ. и ТЭС.

25 июля и.о. гендиректор ПАО «Центрэнерго» Виктор Спичка сообщил, что компания прорабатывает возможность участия в этой госпрограмме с целью получения средств для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023−2024 годов.

Несколькими днями ранее генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев сообщил, что компания подала заявки в государственные банки и рассчитывает получить примерно 5 млрд грн по этой же программе.

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Тогда Салеев отметил, что «есть программа кредитования, но в то же время есть много мелких бюрократических вещей, через которые приходится проходить. Например, постоянно нужны какие-то новые подтверждения разрушений именно из-за обстрелов, потому что это программа для восстановления именно после обстрелов».

Кроме того, по его словам, возникают вопросы по залогу, которым, в частности, может быть сама станция. Салеев также отметил, что «на некоторых станциях очень много разрушений или они приближены к зоне боевых действий, и банки не хотят кредитовать. Но ведь надо привлекать ресурс, чтобы и такое оборудование могло работать и поддерживать энергосистему в отопительный сезон».

Он сообщил, что часть этих блоков компания уже восстановила за свой счет, из-за чего также возникают трудности с получением кредитных ресурсов, а «в результате компании не хватает на плановые ремонты. Салеев объяснил, что компания хочет эти средства рефинансировать, чтобы вложить в плановые ремонты, как и предполагали. Но это можно сделать только дополнительными изменениями в программе».

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