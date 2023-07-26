Банки впервые с начала войны планируют смягчить условия кредитования для бизнеса и населения — НБУ — Finance.ua
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Банки впервые с начала войны планируют смягчить условия кредитования для бизнеса и населения — НБУ

Кредит&Депозит
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Банки впервые с начала войны планируют смягчить условия кредитования для бизнеса и населения — НБУ
Банки впервые с начала войны планируют смягчить условия кредитования для бизнеса и населения — НБУ
Объем займов как бизнеса, так и для населения в следующие четыре квартала продолжит расти, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования.
Финансовые учреждения продолжают ожидать ухудшения качества кредитного портфеля бизнеса, однако доля респондентов, у которых негативные ожидания, постепенно уменьшается с начала полномасштабной войны.
По мнению респондентов, качество портфеля домохозяйств не изменится. Спрос на корпоративные кредиты во ІІ квартале несколько вырос, преимущественно на гривневые займы для малого и среднего бизнеса: его поддерживают потребность в оборотных средствах и капитальных инвестициях. Банки прогнозируют рост спроса на бизнес-кредиты в ІІІ квартале.
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Спрос на ипотеку растет третий квартал подряд, а на потребительские кредиты — впервые с IV квартала 2021 года. Прежде всего, спрос домохозяйств на кредиты стимулируют более низкие процентные ставки. В ІІІ квартале банки и в дальнейшем ожидают роста спроса населения на кредиты. Кредитные стандарты для бизнеса во ІІ квартале несколько повышены. Больше всего — для долгосрочных и валютных займов. В ІІІ квартале, впервые с начала полномасштабного вторжения россии, банки планируют ослабить корпоративные стандарты кредитования для МСП, краткосрочных и гривневых кредитов.
В то же время финучреждения ожидают дальнейшего повышения кредитных стандартов для долгосрочных и валютных займов. Впервые с начала полномасштабной войны опрос зафиксировал увеличение количества одобренных заявок на бизнес-кредиты. Однако для займов крупным предприятиям показатель продолжает сокращаться.
Финучреждения смягчают стандарты кредитов домохозяйствам второй квартал подряд и планируют в ІІІ квартале смягчать стандарты одобрения как для ипотечных, так и потребительских кредитов. Количество одобренных заявок по займам населению продолжает расти. Респонденты сообщили о росте кредитного риска и ожидают его повышения в ІІІ квартале.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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