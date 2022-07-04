Объем частных денежных переводов в мае увеличился на 3,0% и составил $1,2 млрд — Finance.ua
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Объем частных денежных переводов в мае увеличился на 3,0% и составил $1,2 млрд

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Объем частных денежных переводов в мае увеличился на 3.0% и составил 1.2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Объемы заработной платы, получаемой украинцами из-за границы, сократились на 17.9%,
  • объемы других частных переводов, поступивших по официальным каналам, увеличились на 7.4%.
В целом по официальным каналам отправлено на 5.0% переводов меньше, чем в мае прошлого года, в то время как поток через неформальные каналы увеличился на 12.9% по сравнению с маем прошлого года.
Всего за пять месяцев текущего года объемы денежных переводов уменьшились на 7.9%, в том числе чистая оплата труда — на 7.5%, частные трансферты — на 8.8%.
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Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в мае составило 133 млн долларов (в мае 2021 года — 378 млн долларов).
В целом за январь — май 2022 чистое кредитование внешнего мира составило 3,6 млрд долларов, за соответствующий период прошлого года чистое заимствование — 45 млн долларов.
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Объем частных денежных переводов в апреле уменьшился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил 1 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.
  • В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Українські Новини
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