НБУ ужесточил требования по осуществлению операций с использованием электронных платежных средств — Finance.ua

НБУ ужесточил требования по осуществлению операций с использованием электронных платежных средств
Национальный банк Украины ужесточил требования по осуществлению операций с использованием электронных платежных средств для предотвращения и противодействия мискодингу.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины усовершенствовал нормы Положения о порядке эмиссии электронных платежных средств и совершении операций с их использованием», — говорится в сообщении.
Изменения ужесточают требования к эквайрам относительно выполнения ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также правил платежных систем при осуществлении операций с использованием электронных платежных средств.
Теперь эквайры обязаны:
- разработать порядок назначения торговцу кода категории торговца и порядок рассмотрения обращений по мискодингу;
- осуществлять проверку фактической деятельности торговца;
- принимать меры по расследованию сообщений других участников платежной системы о случаях мискодинга.
Кроме того, эмитенты обязаны фиксировать обращения пользователей по мискодингу, предоставлять платежной организации платежной системы информацию о полученных обращениях и информировать пользователей о результатах рассмотрения обращений.
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