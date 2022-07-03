НБУ ужесточил требования по осуществлению операций с использованием электронных платежных средств — Finance.ua

НБУ ужесточил требования по осуществлению операций с использованием электронных платежных средств Сегодня 09:12 — Финтех и Карты

НБУ ужесточил требования по осуществлению операций с использованием электронных платежных средств

Национальный банк Украины ужесточил требования по осуществлению операций с использованием электронных платежных средств для предотвращения и противодействия мискодингу.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины усовершенствовал нормы Положения о порядке эмиссии электронных платежных средств и совершении операций с их использованием», — говорится в сообщении.

Изменения ужесточают требования к эквайрам относительно выполнения ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также правил платежных систем при осуществлении операций с использованием электронных платежных средств.

Теперь эквайры обязаны:

разработать порядок назначения торговцу кода категории торговца и порядок рассмотрения обращений по мискодингу;

осуществлять проверку фактической деятельности торговца;

принимать меры по расследованию сообщений других участников платежной системы о случаях мискодинга.

Кроме того, эмитенты обязаны фиксировать обращения пользователей по мискодингу, предоставлять платежной организации платежной системы информацию о полученных обращениях и информировать пользователей о результатах рассмотрения обращений.

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