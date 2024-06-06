О значительном укреплении гривны речь не идет: прогноз курса доллара в июне — Finance.ua

О значительном укреплении гривны речь не идет: прогноз курса доллара в июне Сегодня 12:07 — Валюта

О значительном укреплении гривны речь не идет: прогноз курса доллара в июне

В июне стоимость доллара будет колебаться в пределах 40−41 гривны. От курса гривны не стоит ожидать укрепления, однако и сильное обесценение также не прогнозируется.

Об этом говорится в прогнозе директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

По ее словам, когда у страны на хроническом уровне нет торгового и умеренного отрицательного платежного баланса, то прогнозировать дальнейшее укрепление гривны сложно. Это объясняется экономической ситуацией.

«Но и значительной девальвации ожидать не стоит, поскольку НБУ продолжает следовать стратегии курсовой стабильности, которая сейчас снова получает дополнительный вес в качестве стабилизационного якоря. Повышение тарифов на электричество, ожидаемое ускорение инфляции во второй половине года, усиление отключений оказывают достаточно сильное психологическое давление. При таких условиях важно сохранять очаги стабильности», — объяснила она.

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40,0−41,0 гривны. Он будет реагировать на изменения котировок на ВРУ и на новостной фон. По ее прогнозу, в ближайшие недели курс доллара будет колебаться в коридореОн будет реагировать на изменения котировок на ВРУ и на новостной фон.

В то же время на межбанке в течение июня торги также пройдут в основном в коридоре 40,0−41,0 гривны.

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