Nvidia потеряла 100 миллиардов долларов стоимости: причины — Finance.ua

Nvidia потеряла 100 миллиардов долларов стоимости: причины Сегодня 21:35

Nvidia потеряла 100 миллиардов долларов стоимости: причины

Производитель чипов из Кремниевой долины не смог заверить инвесторов в дальнейшем росте, так как есть проблемы с производством, как следствие акции упали.

Об этом сообщает The Financial Times.

Акции Nvidia упали на 4% в четверг, поскольку последний отчет о прибылях производителя чипов не оправдал высоких ожиданий рынка. Это привело к снижению рыночной стоимости компании из Кремниевой долины, взлетевшей на фоне бума расходов на искусственный интеллект примерно на 100 млрд долл.

Это произошло несмотря на то, что доход компании за последний квартал увеличился более чем вдвое.

К полудню вчера акции Nvidia несколько восстановили свои позиции, но все еще торговались примерно на 3% ниже, чем в преддверии. С начала 2024 года акции все еще выросли примерно на 150%.

В своих последних результатах, опубликованных в среду, производитель микросхем сообщил, что ожидает, что его выручка в третьем квартале составит 32,5 млрд долл., плюс-минус 2%, что несколько опережает консенсус-ожидание аналитиков.

В среду Nvidia пыталась заверить инвесторов, что она получит несколько миллиардов долларов дохода в этом финансовом году от следующего поколения своих мощных чипов с искусственным интеллектом, несмотря на проблемы с производством.

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Економічна Правда По материалам:

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