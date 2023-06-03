Nvidia построит суперкомпьютер на основе ИИ в Израиле — Finance.ua

Nvidia построит суперкомпьютер на основе ИИ в Израиле Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Nvidia построит суперкомпьютер на основе ИИ в Израиле

Корпорация Nvidia заявила, что строит самый мощный суперкомпьютер с искусственным интеллектом (ИИ) в Израиле для удовлетворения спроса клиентов на приложения ИИ, сообщает Reuters.

Nvidia, самая дорогая в мире компания по производству чипов, заявила, что облачная система обойдется в сотни миллионов долларов и будет частично введена в эксплуатацию до конца 2023 года.

Ожидается, что система под названием Israel-1 будет обеспечивать производительность до восьми экзафлопс вычислений ИИ, что сделает ее одним из самых быстрых суперкомпьютеров ИИ в мире. Один экзафлоп может выполнять 1 квинтиллион — или 10 000 000 000 000 000 000 — вычислений в секунду.

К примеру, ChatGPT от OpenAI был создан с использованием тысяч графических процессоров Nvidia.

Система была разработана бывшей командой Mellanox. Nvidia купила израильского разработчика чипов Mellanox Technologies в 2019 году почти за 7 миллиардов долларов, превысив цену Intel Corp.

УНН По материалам:

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