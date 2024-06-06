Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире

Фондовый рынок
55
Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире
Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире
Nvidia стала первой в истории компанией по производству чипов, достигшей рыночной капитализации $3 трлн. Таким образом, Nvidia вытеснила Apple и заняла второе место в мировом рейтинге самых дорогих компаний.
Об этом пишет Bloomberg.
В этом году акции Nvidia выросли примерно на 147%, прибавив около $1,8 трлн. Компания теперь уступает по стоимости только технологическому гиганту Microsoft.
Читайте также
В среду, 5 июня, акции компании выросли на 5,2% и закрылись на рекордной отметке в $1 224,40, в результате чего рыночная стоимость превысила $3 трлн и при этом опередила Apple Inc.
Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 году, за пять лет до выпуска первого iPhone. Тогда обе компании стоили менее $10 млрд долларов каждая.
Генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует ежегодно обновлять свои ускорители искусственного интеллекта. По данным Bloomberg Billionaires Index, рост акций в среду увеличил его состояние более чем на $5 млрд до $107,4 млрд.
Читайте также
Появление генеративного искусственного интеллекта — это новая промышленная революция, и Nvidia рассчитывает сыграть важную роль в переходе технологий на персональные компьютеры, говорил Хуанг.
Nvidia, вероятно, стала самым большим бенефициаром огромных затрат на искусственный интеллект, что помогло ей начать гонку за звание самой дорогой компании в мире. Производитель чипов по-прежнему отстает от Microsoft Corp. по рыночной стоимости, но, учитывая падение акций Уолл-стрит, считает, что первенство Nvidia — лишь вопрос времени.
В этом году Apple испытала трудности из-за опасений по поводу снижения спроса на iPhone в Китае и штрафа со стороны Европейского Союза. Настроения инвесторов относительно производителя iPhone только недавно стали постепенно улучшаться.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.