Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — Finance.ua

Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире Сегодня 13:31 — Фондовый рынок

Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире

Nvidia стала первой в истории компанией по производству чипов, достигшей рыночной капитализации $3 трлн. Таким образом, Nvidia вытеснила Apple и заняла второе место в мировом рейтинге самых дорогих компаний.

Об этом пишет Bloomberg

В этом году акции Nvidia выросли примерно на 147%, прибавив около $1,8 трлн. Компания теперь уступает по стоимости только технологическому гиганту Microsoft.

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В среду, 5 июня, акции компании выросли на 5,2% и закрылись на рекордной отметке в $1 224,40, в результате чего рыночная стоимость превысила $3 трлн и при этом опередила Apple Inc.

Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 году, за пять лет до выпуска первого iPhone. Тогда обе компании стоили менее $10 млрд долларов каждая.

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует ежегодно обновлять свои ускорители искусственного интеллекта. По данным Bloomberg Billionaires Index, рост акций в среду увеличил его состояние более чем на $5 млрд до $107,4 млрд.

Появление генеративного искусственного интеллекта — это новая промышленная революция, и Nvidia рассчитывает сыграть важную роль в переходе технологий на персональные компьютеры, говорил Хуанг.

Nvidia, вероятно, стала самым большим бенефициаром огромных затрат на искусственный интеллект, что помогло ей начать гонку за звание самой дорогой компании в мире. Производитель чипов по-прежнему отстает от Microsoft Corp. по рыночной стоимости, но, учитывая падение акций Уолл-стрит, считает, что первенство Nvidia — лишь вопрос времени.

В этом году Apple испытала трудности из-за опасений по поводу снижения спроса на iPhone в Китае и штрафа со стороны Европейского Союза. Настроения инвесторов относительно производителя iPhone только недавно стали постепенно улучшаться.

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