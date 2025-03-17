Нужны ли Украине «зеленые» облигации: три ключевых преимущества — Finance.ua

Нужны ли Украине «зеленые» облигации: три ключевых преимущества Сегодня 21:05

Нужны ли Украине «зеленые» облигации: три ключевых преимущества

«Зеленые» облигации (бонды), или облигации устойчивого развития, — это долговые ценные бумаги, средства от размещения которых направляются на финансирование экологических проектов.

Рассказываем подробнее о преимуществах этого финансового инструмента.

экологическое влияние на окружающую среду является первым преимуществом внедрения «зеленых» облигаций в Украине. Как говорится в статье Finance.ua на окружающую среду является первым преимуществом внедрения «зеленых» облигаций в Украине.

Благодаря облигациям можно привлечь средства непосредственно на «экофрендли-проекты». Это очень важно, учитывая сильное загрязнение окружающей среды, в частности из-за боевых действий, и недостаточного финансирования на защиту окружающей среды со стороны государства и территориальных громад. Улучшение экологического состояния важно для обеспечения здоровой жизни населения и сохранения биоразнообразия.

Вторым ключевым преимуществом является экономическое развитие. Облигации стимулируют развитие «зеленой» экономики посредством создания новых рабочих мест в сфере возобновляемой энергетики.

Такие инвестиции будут также обусловливать технологическое обновление промышленности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий и рост экспортного потенциала.

Третье преимущество — признание на международной арене. Активное использование «зеленых» облигаций будет демонстрировать приверженность Украины глобальным климатическим целям и готовность прилагать реальные усилия для защиты окружающей среды.

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Здесь следует упомянуть о том, что в сентябре 2015 года все 193 члена Организации Объединенных Наций (ООН) приняли 15-летний план достижения общего лучшего будущего. Он состоит из 17 задач, которые называют целями устойчивого развития. Некоторые из них относятся именно к экологии и защите окружающей среды:

крепкое здоровье;

чистая вода;

доступная и чистая энергия;

устойчивое развитие городов и громад;

борьба с изменением климата;

сохранение морских ресурсов;

сохранение экосистем суши.

Последняя цель — партнерство ради устойчивого развития. Привлечение финансирования на реализацию экологических проектов в Украине станет проявлением этой общечеловеческой цели.

О том, какие «зеленые» облигации есть в Украине и как работает этот инструмент, читайте в статье по ссылке.

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