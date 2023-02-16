Нужны ли права для вождения мопеда или скутера — Finance.ua

Нужны ли права для вождения мопеда или скутера Вчера 21:36 — Личные финансы

Нужны ли права для вождения мопеда или скутера

В мотообразовании гуляет миф, что документы на мопед или скутер не нужны, если вы не будете выезжать на трассу. Однако оба вида транспорта — полноценные участники дорожного движения. Так что права нужны, как и регистрация транспортного средства. OLX назвал исключения из правила и нюансы.

Что такое мопед и скутер: отличия

Технические характеристики транспорта определяют, нужно ли водительское удостоверение и как правильно регистрировать транспортное средство. Общие признаки обоих транспортных средств указаны в таблице.

Если мопед зрительно больше приближен к велосипеду, то электроскутер похож на настоящий мотоцикл. Его характеристики значительно выше возможностей мопеда.

Нужны ли права на скутер и мопед

Обратимся к ПДД — там есть ответы на все вопросы. Пункт 30.1 обязывает владельца механического транспортного средства зарегистрировать свой транспорт в органах МВД в течение 10 дней после приобретения.

Во втором параграфе указано, что водители такого транспорта должны возить с собой удостоверение, позволяющее управлять скутером, и документ, подтверждающий регистрацию транспорта. В пункте 2.9 обязанностей и водительских прав механических транспортных средств ПДД одновременно запрещается управлять, если транспорт еще не зарегистрирован.

На какой скутер права не нужны? Транспорт с электродвигателем мощностью до 3 кВт не относится к механическому транспорту. Для вождения не требуется удостоверение.

В других случаях правила дорожного движения на скутере предусматривают наличие удостоверения.

Какие категории прав нужны на скутер и мопед

Пункт 2.13 уже указанного свода правил определяет, что к категории А1 относятся двухколесные устройства, соответствующие одному из условий:

ДВС с объемом до 50 куб.см;

электродвигатель с мощностью до 4 кВт.

Управление этим транспортом возможно только при наличии водительского удостоверения.

Резюмируем: когда вы решили купить мопед, его точно нужно регистрировать в категории А1. Однако для скутера категория может меняться. Если мощность двигателя превышает 4 кВт, транспортное средство регистрируют в категории А.

Закон определяет, что управлять мопедом или скутером могут все лица, достигшие 16 лет и получившие водительское удостоверение.

Процедура, как получить права на скутер, не отличается от алгоритма других транспортных средств. Нужно пройти теоретическое и практическое обучение и сдать экзамен в сервисном центре.

Штрафы за управление скутером или мопедом без прав

850 грн за управление не зарегистрированным средством. Повторный в течение года — 1700 грн. Дополнительно могут назначаться общественные работы сроком 30–40 часов. Если требования к водителям мопедов по регистрации не выполнены, можно получить штраф. Согласно ст. 121 КУоАП , первый раз штраф выписывают на суммуза управление не зарегистрированным средством. Повторный в течение года —Дополнительно могут назначаться общественные работы сроком 30–40 часов.

Так что лучше получить права и не выезжать на дорогу без документов. Благодаря знаниям ПДД вы обеспечите безопасность себе и другим участникам дорожного движения.

Главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.