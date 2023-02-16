Нужны ли права для вождения мопеда или скутера — Finance.ua

Нужны ли права для вождения мопеда или скутера
В мотообразовании гуляет миф, что документы на мопед или скутер не нужны, если вы не будете выезжать на трассу. Однако оба вида транспорта — полноценные участники дорожного движения. Так что права нужны, как и регистрация транспортного средства. OLX назвал исключения из правила и нюансы.
Что такое мопед и скутер: отличия
Технические характеристики транспорта определяют, нужно ли водительское удостоверение и как правильно регистрировать транспортное средство. Общие признаки обоих транспортных средств указаны в таблице.
Если мопед зрительно больше приближен к велосипеду, то электроскутер похож на настоящий мотоцикл. Его характеристики значительно выше возможностей мопеда.
Нужны ли права на скутер и мопед
Обратимся к ПДД — там есть ответы на все вопросы. Пункт 30.1 обязывает владельца механического транспортного средства зарегистрировать свой транспорт в органах МВД в течение 10 дней после приобретения.
Во втором параграфе указано, что водители такого транспорта должны возить с собой удостоверение, позволяющее управлять скутером, и документ, подтверждающий регистрацию транспорта. В пункте 2.9 обязанностей и водительских прав механических транспортных средств ПДД одновременно запрещается управлять, если транспорт еще не зарегистрирован.
На какой скутер права не нужны? Транспорт с электродвигателем мощностью до 3 кВт не относится к механическому транспорту. Для вождения не требуется удостоверение.
В других случаях правила дорожного движения на скутере предусматривают наличие удостоверения.
Какие категории прав нужны на скутер и мопед
Пункт 2.13 уже указанного свода правил определяет, что к категории А1 относятся двухколесные устройства, соответствующие одному из условий:
- ДВС с объемом до 50 куб.см;
- электродвигатель с мощностью до 4 кВт.
Управление этим транспортом возможно только при наличии водительского удостоверения.
Резюмируем: когда вы решили купить мопед, его точно нужно регистрировать в категории А1. Однако для скутера категория может меняться. Если мощность двигателя превышает 4 кВт, транспортное средство регистрируют в категории А.
Закон определяет, что управлять мопедом или скутером могут все лица, достигшие 16 лет и получившие водительское удостоверение.
Процедура, как получить права на скутер, не отличается от алгоритма других транспортных средств. Нужно пройти теоретическое и практическое обучение и сдать экзамен в сервисном центре.
Штрафы за управление скутером или мопедом без прав
Если требования к водителям мопедов по регистрации не выполнены, можно получить штраф. Согласно ст. 121 КУоАП, первый раз штраф выписывают на сумму 850 грн за управление не зарегистрированным средством. Повторный в течение года — 1700 грн. Дополнительно могут назначаться общественные работы сроком 30–40 часов.
Так что лучше получить права и не выезжать на дорогу без документов. Благодаря знаниям ПДД вы обеспечите безопасность себе и другим участникам дорожного движения.
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