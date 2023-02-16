Большинство мототехники все еще покупают новой: самые популярные марки (инфографика) — Finance.ua

Большинство мототехники все еще покупают новой: самые популярные марки (инфографика) Сегодня 06:21 — Личные финансы

Большинство мототехники все еще покупают новой: самые популярные марки (инфографика)

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций мототранспорта в январе и определили топ моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых мотоциклов и мопедов.

Динамика рынка мототехники

В январе украинцы приобрели 1,6 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 31% меньше, чем в январе прошлого года и на 9,6% меньше, чем в декабре-2022.

Сегмент мототехники — единственный на современном авторынке Украины, где большинство составляют продажи новых транспортных средств. Так, в январе 54,9% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы). Количественно это 892 штуки.

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Около 600 сделок покупки мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 36,4% от общего количества.

Только 8,7% от общего количества мотоциклов и мопедов, приобретенных в январе, были импортированы подержанными из-за границы (141 штука).

Самые популярные мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке

Больше всего в январе на внутреннем рынке покупали мотоцикл Jawa 350 (310 шт.). На втором месте разместилась Yamaha Drag Star 400 (208 шт.), а на третьем — Shineray XY250 (207 шт.).

В первую пятерку попали также Loncin LX250 (191 шт.) и Lifan LF150 (166 шт.).

Jawa 350 — 310 шт. Yamaha Drag Star 400 — 208 шт. Shineray XY250 — 207 шт. Loncin LX250 — 191 шт. Lifan LF150 — 166 шт. Geon Scrambler 250 — 160 шт. Nonda CB500 — 151 шт. Lifan LF200 — 147 шт. Bajaj Boxer BM 150 — 139 шт. Lifan LF175 — 136 фунтов. Yamaha Jog — 128 шт. Suzuki Skywave — 120 шт. Мusstang МТ125 — 119 шт. Bajaj Pulsar NS200 — 114 шт. Forte FT200 — 114 шт.

Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды, привезенные из-за границы

Honda CB500 — 15 шт. Yamaha Jog — 14 шт. Honda Dio — 10 шт. Suzuki Address V125 — 4 шт. Yamaha Majesty 250 — 4 шт. Suzuki GS500 — 3 шт. Yamaha N-MAX 125 — 3 шт. Yamaha XJ600 — 3 шт. Honda CBF 600 — 2 шт. Honda NC750 — 2 шт. Suzuki Adress V50 — 2 шт. Suzuki Lets — 2 шт. Yamaha Drag Star 400 — 2 шт. Honda FZ-6 — 2 шт. Yamaha Vino — 2 шт. Yamaha YBR 125 — 1 шт.

Самые популярные новые мотоциклы и мопеды

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей. Так, первым стал Lifan LF175 (64 шт.), а вторым — Musstang MT125 (54 шт.). Третью строчку занял Spark SP125C (49 шт.).

Попали в пятерку самых популярных Bajaj Boxer BM 150 (40 шт.) и Spark SP200 (28 шт.).

Lifan LF175 — 64 шт. Мusstang МТ125 — 54 шт. Spark SP125C — 49 шт. Bajaj Boxer BM 150 — 40 шт. Spark SP200 — 28 шт. Shineray XY200 — 27 шт. Viper V125 — 27 шт. Мusstang МТ200 — 24 шт. Forte Cross 250 — 20 шт. Мusstang МТ110 — 20 шт. Мusstang МТ150 — 20 шт. Shineray XY250 — 20 шт. Forte FT200 — 17 шт. Spark SP150D — 17 шт. Yamaha YBR 125 — 17 кв.

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