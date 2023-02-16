Большинство мототехники все еще покупают новой: самые популярные марки (инфографика) — Finance.ua

Большинство мототехники все еще покупают новой: самые популярные марки (инфографика)
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций мототранспорта в январе и определили топ моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых мотоциклов и мопедов.
Динамика рынка мототехники
В январе украинцы приобрели 1,6 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 31% меньше, чем в январе прошлого года и на 9,6% меньше, чем в декабре-2022.
Сегмент мототехники — единственный на современном авторынке Украины, где большинство составляют продажи новых транспортных средств. Так, в январе 54,9% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы). Количественно это 892 штуки.
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Около 600 сделок покупки мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 36,4% от общего количества.
Только 8,7% от общего количества мотоциклов и мопедов, приобретенных в январе, были импортированы подержанными из-за границы (141 штука).
Самые популярные мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке
Больше всего в январе на внутреннем рынке покупали мотоцикл Jawa 350 (310 шт.). На втором месте разместилась Yamaha Drag Star 400 (208 шт.), а на третьем — Shineray XY250 (207 шт.).
В первую пятерку попали также Loncin LX250 (191 шт.) и Lifan LF150 (166 шт.).
- Jawa 350 — 310 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 208 шт.
- Shineray XY250 — 207 шт.
- Loncin LX250 — 191 шт.
- Lifan LF150 — 166 шт.
- Geon Scrambler 250 — 160 шт.
- Nonda CB500 — 151 шт.
- Lifan LF200 — 147 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 139 шт.
- Lifan LF175 — 136 фунтов.
- Yamaha Jog — 128 шт.
- Suzuki Skywave — 120 шт.
- Мusstang МТ125 — 119 шт.
- Bajaj Pulsar NS200 — 114 шт.
- Forte FT200 — 114 шт.
Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды, привезенные из-за границы
- Honda CB500 — 15 шт.
- Yamaha Jog — 14 шт.
- Honda Dio — 10 шт.
- Suzuki Address V125 — 4 шт.
- Yamaha Majesty 250 — 4 шт.
- Suzuki GS500 — 3 шт.
- Yamaha N-MAX 125 — 3 шт.
- Yamaha XJ600 — 3 шт.
- Honda CBF 600 — 2 шт.
- Honda NC750 — 2 шт.
- Suzuki Adress V50 — 2 шт.
- Suzuki Lets — 2 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 2 шт.
- Honda FZ-6 — 2 шт.
- Yamaha Vino — 2 шт.
- Yamaha YBR 125 — 1 шт.
Самые популярные новые мотоциклы и мопеды
Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей. Так, первым стал Lifan LF175 (64 шт.), а вторым — Musstang MT125 (54 шт.). Третью строчку занял Spark SP125C (49 шт.).
Попали в пятерку самых популярных Bajaj Boxer BM 150 (40 шт.) и Spark SP200 (28 шт.).
- Lifan LF175 — 64 шт.
- Мusstang МТ125 — 54 шт.
- Spark SP125C — 49 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 40 шт.
- Spark SP200 — 28 шт.
- Shineray XY200 — 27 шт.
- Viper V125 — 27 шт.
- Мusstang МТ200 — 24 шт.
- Forte Cross 250 — 20 шт.
- Мusstang МТ110 — 20 шт.
- Мusstang МТ150 — 20 шт.
- Shineray XY250 — 20 шт.
- Forte FT200 — 17 шт.
- Spark SP150D — 17 шт.
- Yamaha YBR 125 — 17 кв.
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