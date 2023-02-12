Какие новые авто интересуют украинцев — исследование Сегодня 14:39 — Личные финансы

В январе среди новых машин украинцы чаще всего искали автомобили марки Toyota.

Об этом свидетельствуют данные Auto.Ria

Регионы

Больше всего новые авто искали в Киевской области (включая Киев) — 19,5%, в Днепропетровской области — 10,46% и Львовской области — 8,1%.

Инфографика: Auto.Ria

Более 60% — это поиски кроссоверов и внедорожников, 8% — седаны. Лидерами авто по стране производства стали японские — 28,3%, немецкие — 25% и китайские — 12,7%.

Тип топлива

По типам топлива чаще всего рассматривали бензиновые — 65,4% и дизельные — 21,7%. Машины гибридного типа интересовали 8,6% пользователей, а электро — 4,2%.

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Новые автомобили украинцы также искали преимущественно с автоматической коробкой передач (все типы) — 77,5% поисков, механика — 22,5%.

Цены

Более 44% поисков — это автомобили до 15 000 долларов США, а 15% — новые автомобили в ценовом диапазоне выше 50 000 долларов США.

Инфографика: Auto.Ria

Самые популярные марки

Чаще всего ищут автомобили марки Toyota. А вот топ-3 моделей по поисковым запросам в январе выглядит так: Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Sportage.

Инфографика: Auto.Ria

Самый популярный цвет, в котором рассматривают новые автомобили — белый (34%), затем серый (26,3%) и черный (21,3%).

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