Какие новые авто интересуют украинцев — исследование
В январе среди новых машин украинцы чаще всего искали автомобили марки Toyota.
Об этом свидетельствуют данные Auto.Ria.
Регионы
Больше всего новые авто искали в Киевской области (включая Киев) — 19,5%, в Днепропетровской области — 10,46% и Львовской области — 8,1%.
Более 60% — это поиски кроссоверов и внедорожников, 8% — седаны. Лидерами авто по стране производства стали японские — 28,3%, немецкие — 25% и китайские — 12,7%.
Тип топлива
По типам топлива чаще всего рассматривали бензиновые — 65,4% и дизельные — 21,7%. Машины гибридного типа интересовали 8,6% пользователей, а электро — 4,2%.
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Новые автомобили украинцы также искали преимущественно с автоматической коробкой передач (все типы) — 77,5% поисков, механика — 22,5%.
Цены
Более 44% поисков — это автомобили до 15 000 долларов США, а 15% — новые автомобили в ценовом диапазоне выше 50 000 долларов США.
Самые популярные марки
Чаще всего ищут автомобили марки Toyota. А вот топ-3 моделей по поисковым запросам в январе выглядит так: Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Sportage.
Самый популярный цвет, в котором рассматривают новые автомобили — белый (34%), затем серый (26,3%) и черный (21,3%).
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