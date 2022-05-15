Нужно ли переоформлять документы при изменении названия улицы — Finance.ua

Нужно ли переоформлять документы при изменении названия улицы

Сегодня 15:16 — Личные финансы

В последнее время во многих городах Украины были изменены названия улиц, переулков, проездов. При поддержке общественности улицы, названные именами деятелей соседнего государства-агрессора, получают новые названия, в том числе и имена Героев Украины, а городские, сельские и поселковые советы в соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» принимают решение о переименовании.

В этой связи многих беспокоит вопрос, нужно ли вносить изменения в те или иные документы, пишет Правительственный портал.

Нужно ли менять место регистрации?

Законодательство не предусматривает обязанности вносить подобные сведения, поскольку изменение названия улицы не является изменением регистрации места жительства. Перерегистрацию места жительства можно осуществить при обмене паспорта или смене фамилии, то есть когда возникает непосредственная потребность.

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В случае принятия решения об изменении нумерации домов, переименовании улиц (проспектов, бульваров, площадей, переулков, кварталов и т.п.), населенных пунктов, административно-территориальных единиц, изменения в административно-территориальном устройстве на основании соответствующих актов вносятся в реестр территориальной громады, с сохранением предыдущих данных, с последующим внесением этой информации в Единый государственный демографический реестр в установленном Кабинетом Министров Украины порядке. Эти сведения по желанию лица вносятся в соответствующие документы, содержащие сведения о местожительстве/пребывании.

Обязательно ли вносить изменения в документы на недвижимость?

Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются в силе в случае изменения названия улицы, на которой они расположены.

В случае переименования улицы, на которой размещена недвижимость, украинским законодательством не предусмотрена необходимость внесения изменений в документ о праве собственности на недвижимое имущество, в частности, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, дарения и т.д.

В то же время в случае необходимости владелец имущества, в отношении которого произошли изменения, имеет право обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений. Например, при необходимости купли-продажи или дарения недвижимости. Итак, если владелец желает продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на нового владельца, уже будет указано новое название.

Нужно ли менять сведения о местонахождении юридического лица?

Изменение сведений о местонахождении юридического лица и физического лица предпринимателя подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Переименование улицы местонахождения юридического лица является изменением местонахождения юридического лица, что предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, уведомления банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовления новой печати, бланков и т.д.

В то же время законодательство не устанавливает предельные сроки для проведения изменений сведений о местонахождении, а следовательно, предприятие может решать, когда необходимо провести регистрацию изменений.

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