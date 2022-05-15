Как безопасно приобрести квартиру — Finance.ua

Как безопасно приобрести квартиру

Сегодня 08:00 — Недвижимость

В условиях военного положения рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями, которые делают невозможным мошенничество в сфере недвижимости.

. Об этом пишет OLX Недвижимость

По умолчанию мошенничество и спекуляция — проблема для рынка недвижимости, а в военный период это еще более критично.

Если вы решили купить квадратные метры, то несколько базовых рекомендаций помогут не дать себя обмануть при поиске квартиры.

Если интересует квартира на вторичном рынке: обязательно проверьте документы продавца. Просите оригиналы договора купли-продажи, дарения, обмена, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.

Также следует проверить право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Его можно найти на сайте Минюста, или же на Портале Дія и в Опендатаботе

Если интересует квартира на первичном рынке: из-за риска банкротства и боевых действий определенные застройщики могут прекратить деятельность, так и не закончив строительные объекты.

Для начала проверьте сайт застройщика, тщательно изучите другие объекты строительства и уже сданные дома.

Дополнительно проверьте сроки сдачи в эксплуатацию или даже свяжитесь с жильцами жилых комплексов строительной компании, чтобы узнать больше о возможных подводных камнях.

Обратите внимание на документацию:

застройщик должен предоставить вам лицензию на строительные работы и разрешение на строительство,

а также документы на землю.

Рекомендуем проверить декларацию о начале строительных работ, градостроительных условиях и ограничениях, технических условиях на подключение коммуникаций.

Если вам не могут предоставить хотя бы один из документов, лучше направить усилия на поиск другого жилья.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.