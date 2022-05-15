Как безопасно приобрести квартиру — Finance.ua

По умолчанию мошенничество и спекуляция — проблема для рынка недвижимости, а в военный период это еще более критично.
Если вы решили купить квадратные метры, то несколько базовых рекомендаций помогут не дать себя обмануть при поиске квартиры.
Если интересует квартира на вторичном рынке: обязательно проверьте документы продавца. Просите оригиналы договора купли-продажи, дарения, обмена, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.
Также следует проверить право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Его можно найти на сайте Минюста, или же на Портале Дія и в Опендатаботе.
Если интересует квартира на первичном рынке: из-за риска банкротства и боевых действий определенные застройщики могут прекратить деятельность, так и не закончив строительные объекты.
Для начала проверьте сайт застройщика, тщательно изучите другие объекты строительства и уже сданные дома.
Дополнительно проверьте сроки сдачи в эксплуатацию или даже свяжитесь с жильцами жилых комплексов строительной компании, чтобы узнать больше о возможных подводных камнях.
Обратите внимание на документацию:
застройщик должен предоставить вам лицензию на строительные работы и разрешение на строительство,
а также документы на землю.
Рекомендуем проверить декларацию о начале строительных работ, градостроительных условиях и ограничениях, технических условиях на подключение коммуникаций.
Если вам не могут предоставить хотя бы один из документов, лучше направить усилия на поиск другого жилья.