Нужна ли страховка авто для пересечения границы с Польшей — Finance.ua

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Нужна ли страховка авто для пересечения границы с Польшей

Личные финансы
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Нужна ли страховка авто для пересечения границы с Польшей
Нужна ли страховка авто для пересечения границы с Польшей
Из-за войны украинцы продолжают выезжать за границу, чаще всего — в Польшу. Рассказываем, как пересечь границу с Польшей на собственном автомобиле и нужно ли сейчас для этого страхование.
Если вы уже были в Польше и получили право на временную защиту, при прохождении паспортного контроля необходимо уведомить польских пограничников о въезде на территорию Польши именно с использованием этого права.
Также нужно предъявить электронный документ diia.pl. Он генерируется в польском приложении mObywatel. По этой ссылке вы найдете пошаговую инструкцию, как это сделать.
«Въезд на территорию Польши, не сообщив о вышеупомянутых обстоятельствах или без предъявления электронного документа diia.pl, может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и как связан с многочисленными социальными правами», — отмечают в Госпогранслужбе Украины.

Через какие пункты пропуска можно пересечь границу из Украины в Польшу

  • Устилуг — работает исключительно как автомобильный пункт пропуска;
  • Шегини — открыт для пересечения границы автотранспортом, также позволяет пересекать границу пешком в обе стороны;
  • Угринов, Рава-Русская, Грушев, Смольница — автомобильные пункты пропуска. Пересекать границу пешком можно только в сторону Польши с целью эвакуации;
  • Краковец работает только как автомобильный пункт пропуска для легкового автотранспорта;
  • Ягодин — пешеходный переход не осуществляется, временно прекращен и пропуск легковых автомобилей, пропускаются грузовики по записи в «єЧерга».

Нужна ли страховка для пересечения границы с Польшей

Если в первые месяцы после начала полномасштабной войны польское правительство пошло навстречу автовладельцам — для въезда на территорию Польши не требовались страховки, то с 28 апреля прошлого года наличие полиса — снова обязательное условие. В первую очередь речь идет о Зеленой карте.
Зеленая карта в Польшу оформляется на общих основаниях, ведь полис действует более чем в 40 странах — вся Шенгенская зона и некоторые страны СНГ.
По своей сути Зеленая карта — это некая международная Автогражданка. Она покрывает ущерб, причиненный третьим лицам за границей, но не распространяется на виновника ДТП.
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За отсутствие Зеленой карты (или местной Автогражданки) предусмотрены штрафы.
Например, в Польше, если полис отсутствует до 14 дней пребывания, придется оплатить 2 800 злотых, за более чем 14 дней штраф увеличится вдвое — до 5 600 злотых.
Стоимость Зеленой карты в Украине регулирует МТСБУ. Полис со сроком действия в год будет стоить 8333 грн (примерно 200 евро), тогда как годовая Автогражданка в Польше стоит около 400 евро.
Зеленую карту можно приобрести онлайн, но документ обязательно нужно распечатать (допускается черно-белая печать), ведь, согласно международным правилам, этот полис подается именно в бумажном варианте.
Больше подробностей об особенностях движения по дорогам Польши, а также необычные правила и штрафы за их нарушение читайте здесь.
Кстати, мы на Finance.ua помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
Finance.ua
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