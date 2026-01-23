Нужна ли перерегистрация авто после замены двигателя — объяснение МВД 23.01.2026, 01:14 — Технологии&Авто

Не каждая замена двигателя требует внесения изменений в регистрационные документы.

Повреждение или выход из строя двигателя — распространенная ситуация, с которой может столкнуться любой автовладелец. В таких случаях у водителей часто возникает вопрос: нужно ли проходить перерегистрацию транспортного средства после замены двигателя.

Главный сервисный центр МВД разъясняет : не каждая замена двигателя требует внесения изменений в регистрационные документы.

Когда перерегистрация не требуется

Если в автомобиле вышел из строя двигатель и его заменяют на аналогичный с такими же техническими характеристиками, перерегистрация транспортного средства не требуется. Речь идет о полном соответствии таких параметров:

тип двигателя;

вид топлива;

рабочий объем;

мощность.

В таком случае замена двигателя считается ремонтом, а не переоборудованием транспортного средства и не требует никаких регистрационных действий в сервисных центрах МВД.

Когда замена двигателя считается переоборудованием

Если при замене меняется хотя бы один из указанных технических параметров, то такая операция уже классифицируется как переоборудование транспортного средства. В этом случае автовладелец обязан:

предварительно согласовать возможность переоборудования с ГП «ГосавтотрансНИИпроект» или Главным сервисным центром МВД;

после завершения работ произвести обязательную перерегистрацию автомобиля.

В Главном сервисном центре МВД советуют хранить все документы на установленный двигатель, а также предварительно проверять его технические характеристики. Это поможет избежать недоразумений в ходе проверок или последующих регистрационных процедур.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.