Нужна ли перерегистрация авто после замены двигателя — объяснение МВД

Не каждая замена двигателя требует внесения изменений в регистрационные документы.
Повреждение или выход из строя двигателя — распространенная ситуация, с которой может столкнуться любой автовладелец. В таких случаях у водителей часто возникает вопрос: нужно ли проходить перерегистрацию транспортного средства после замены двигателя.
Главный сервисный центр МВД разъясняет: не каждая замена двигателя требует внесения изменений в регистрационные документы.

Когда перерегистрация не требуется

Если в автомобиле вышел из строя двигатель и его заменяют на аналогичный с такими же техническими характеристиками, перерегистрация транспортного средства не требуется. Речь идет о полном соответствии таких параметров:
  • тип двигателя;
  • вид топлива;
  • рабочий объем;
  • мощность.
В таком случае замена двигателя считается ремонтом, а не переоборудованием транспортного средства и не требует никаких регистрационных действий в сервисных центрах МВД.

Когда замена двигателя считается переоборудованием

Если при замене меняется хотя бы один из указанных технических параметров, то такая операция уже классифицируется как переоборудование транспортного средства. В этом случае автовладелец обязан:
  • предварительно согласовать возможность переоборудования с ГП «ГосавтотрансНИИпроект» или Главным сервисным центром МВД;
  • после завершения работ произвести обязательную перерегистрацию автомобиля.
В Главном сервисном центре МВД советуют хранить все документы на установленный двигатель, а также предварительно проверять его технические характеристики. Это поможет избежать недоразумений в ходе проверок или последующих регистрационных процедур.
