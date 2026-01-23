Нужна ли перерегистрация авто после замены двигателя — объяснение МВД
Повреждение или выход из строя двигателя — распространенная ситуация, с которой может столкнуться любой автовладелец. В таких случаях у водителей часто возникает вопрос: нужно ли проходить перерегистрацию транспортного средства после замены двигателя.
Главный сервисный центр МВД разъясняет: не каждая замена двигателя требует внесения изменений в регистрационные документы.
Когда перерегистрация не требуется
Если в автомобиле вышел из строя двигатель и его заменяют на аналогичный с такими же техническими характеристиками, перерегистрация транспортного средства не требуется. Речь идет о полном соответствии таких параметров:
- тип двигателя;
- вид топлива;
- рабочий объем;
- мощность.
В таком случае замена двигателя считается ремонтом, а не переоборудованием транспортного средства и не требует никаких регистрационных действий в сервисных центрах МВД.
Когда замена двигателя считается переоборудованием
Если при замене меняется хотя бы один из указанных технических параметров, то такая операция уже классифицируется как переоборудование транспортного средства. В этом случае автовладелец обязан:
- предварительно согласовать возможность переоборудования с ГП «ГосавтотрансНИИпроект» или Главным сервисным центром МВД;
- после завершения работ произвести обязательную перерегистрацию автомобиля.
В Главном сервисном центре МВД советуют хранить все документы на установленный двигатель, а также предварительно проверять его технические характеристики. Это поможет избежать недоразумений в ходе проверок или последующих регистрационных процедур.
Поделиться новостью
Также по теме
Нужна ли перерегистрация авто после замены двигателя — объяснение МВД
Blue Origin запускает конкурента Starlink
Volvo представила свой первый электрический внедорожник среднего размера
Новое ИИ-подразделение Meta уже создало первые внутренние модели
Самые популярные бензиновые авто в Украине в январе 2026 года
VIN-код и регистрация авто: что нужно знать покупателям