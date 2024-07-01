Новый закон об автогражданке: что изменится для водителей — Finance.ua

Новый закон об автогражданке: что изменится для водителей Сегодня 19:05 — Страхование

Новый закон об автогражданке: что изменится для водителей

Новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» вступит в силу 1 января 2025 года (за некоторыми исключениями) и заменит собой ныне действующий документ с таким же названием.

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ОСАГО теперь необходимо для всех ТС

Согласно действующему закону, несмотря на то, что полис ОСАГО должны иметь все водители транспортных средств, в этом правиле есть исключение. Без автогражданки могут обходиться участники боевых действий и люди с инвалидностью, пострадавшие в результате войны, люди с инвалидностью I группы или лица, управляющие транспортным средством этого человека с инвалидностью в его присутствии.

С 1 января следующего года наличие полиса ОСАГО станет обязательным для всех без исключения, а для льготных категорий граждан предусмотрено 50% скидки в случае заключения договора , а для льготных категорий граждан предусмотрено 50% скидки в случае заключения договора страхования

Также с 1 января органы Нацполиции получат право проверять наличие полиса ОСАГО у водителя независимо от того, совершил он ДТП или нет. Новый закон позволяет полицейским делать это во время любой остановки транспортного средства.

Новые размеры возмещения

Главные изменения касаются прежде всего размеров возмещения — они существенно увеличиваются. Если сейчас максимальная компенсация за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, составляет 320 тыс. грн, а за имущество — 160 тыс. грн, то новый закон предусматривает ее увеличение:

за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц — 500 тыс. грн на одного потерпевшего и 5 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;

за ущерб, причиненный имуществу потерпевших лиц — 250 тыс. грн на одного потерпевшего и 1,25 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц.

В дальнейшем эти суммы должны вырасти, но этот процесс зависит как от военного положения, так и от вступления Украины в Евросоюз, поэтому пока говорить об этом рано.

Другие изменения

С 1 января вводится прямое урегулирование во всех случаях ДТП с ущербом автомобилям, что позволяет потерпевшему обращаться за страховой выплатой к страховщику, у которого приобретен полис, а не только к страховщику виновника ДТП.

Чрезвычайно важна норма о том, что предельный срок принятия решения об осуществлении выплаты не должен превышать 60 дней. При необходимости этот срок может быть продлен, но не более чем до 90 дней.

Новый закон отменяет лимит страхового возмещения по европротоколу, который составляет 80 тыс. грн — его размер будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальных размеров выплаты.

Еще одной важной и нужной новацией, которая, безусловно, направлена ​​на защиту граждан, является введение нормы о как можно более быстром осуществлении гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов. Эту выплату производит Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в течение 90 дней со дня поступления соответствующего заявления от лица, имеющего право на такую ​​выплату.

Что будет с ценами на автогражданку

В Нацбанке говорят, что после введения Закона в действие возможно некоторое повышение цен на полисы автогражданки, однако оно будет незначительным, учитывая высокую конкуренцию этого сегмента рынка.

Более существенное повышение цены ощутят клиенты, имеющие историю участия в ДТП, в которых они были виновниками. В то же время другие новации Закона должны изменить отношение автовладельцев к этому виду страхования как к действенному инструменту защиты от рисков ДТП вместо формальной бумажки для полиции.

Что изменится для страховщиков и что регулирует автогражданка — читайте в статье по ссылке ниже:

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